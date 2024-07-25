Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.0 комментариев
На улице Москве при проверке документов поймали боевика «Аль-Каиды»
Полицейские на западе Москвы при проверке документов поймали боевика Аль-Каиды
Полицейские поймали объявленного в розыск по линии Интерпола боевика «Аль-Каиды*» (организация запрещена в России) Эльхана Ибрагимова во время проверки документов на улице в Москве, сообщил Mash.
Полицейские проверили паспорт у подозрительного мужчины на Мичуринском проспекте в Москве, выяснилось, что они остановили Эльхана Ибрагимова, которого разыскивают по линии Интерпола. Мужчина уехал воевать в Сирию в рядах запрещенной «Джебхат ан-Нусры*», пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Ибрагимова обвиняют в организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований. Санкцию на арест боевика выдал Баку, но он сбежал в Россию через Казахстан.
Ранее ФСБ задержала боевиков Басаева спустя 25 лет после преступлений в Чечне.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ