На улице Москве при проверке документов поймали боевика «Аль-Каиды»

Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола

«В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

«В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.

«Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.

Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.

Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.