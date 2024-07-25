Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на грантовый конкурс

Tекст: Александра Юдина

Заявить на конкурс свои творческие проекты могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса составляет 5 млрд рублей.

К старту новой заявочной кампании 25 июля в 10.00 прошел вебинар под председательством гендиректора ПФКИ Романа Карманова.

«Проанализировав финансовые запросы наших грантополучателей, мы пришли к выводу о необходимости увеличения «финансовых коридоров» заявок. Мы рассчитываем, что такие изменения позволят подойти к реализации проектов более масштабно, детально продумать зарплатный фонд участников команд, позволит расширить географию проектов и масштабировать их», – указал он.

Как отметил актер и народный артист России Андрей Соколов, проект «Культура в помощь Донбассу», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, возрождает традиции фронтовых творческих бригад, а также это одновременно и благотворительные сборы, которые идут на помощь нашим военным.

«В программу концерта включаем новые произведения, написанные для поддержания боевого духа воинов современными композиторами, членами Союза композиторов Евразии. Охвачены несколько городов страны. Без государственной поддержки проделать такой путь было бы сложно. Всем, кто твердо знает, зачем он создает патриотичные культурные проекты, советую подать заявку на новый грантовый конкурс», – подчеркнул он.

На официальном сайте Фонда опубликовано положение, где обозначены новые финансовые «коридоры» проектов – с первого грантового конкурса 2025 года изменятся суммы, на которые смогут претендовать творческие команды, в каждой из категорий. Теперь они выглядят так: до 700 тыс. рублей, 700 тыс. рублей – 7 млн рублей, 7 млн рублей – 20 млн рублей, свыше 20 млн рублей.

Проекты на конкурс подаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

Заявки на гранты можно подать до 10 сентября на сайте фондкультурныхинициатив.рф.