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    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    25 июля 2024, 11:53 • Новости дня

    Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на грантовый конкурс

    Tекст: Александра Юдина

    Президентский фонд культурных инициатив 25 июля начал заявочную кампанию первого грантового конкурса 2025 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

    Заявить на конкурс свои творческие проекты могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. Общий фонд грантового конкурса составляет 5 млрд рублей.

    К старту новой заявочной кампании 25 июля в 10.00 прошел вебинар под председательством гендиректора ПФКИ Романа Карманова.

    «Проанализировав финансовые запросы наших грантополучателей, мы пришли к выводу о необходимости увеличения «финансовых коридоров» заявок. Мы рассчитываем, что такие изменения позволят подойти к реализации проектов более масштабно, детально продумать зарплатный фонд участников команд, позволит расширить географию проектов и масштабировать их», – указал он.

    Как отметил актер и народный артист России Андрей Соколов, проект «Культура в помощь Донбассу», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, возрождает традиции фронтовых творческих бригад, а также это одновременно и благотворительные сборы, которые идут на помощь нашим военным.

    «В программу концерта включаем новые произведения, написанные для поддержания боевого духа воинов современными композиторами, членами Союза композиторов Евразии. Охвачены несколько городов страны. Без государственной поддержки проделать такой путь было бы сложно. Всем, кто твердо знает, зачем он создает патриотичные культурные проекты, советую подать заявку на новый грантовый конкурс», – подчеркнул он.

    На официальном сайте Фонда опубликовано положение, где обозначены новые финансовые «коридоры» проектов – с первого грантового конкурса 2025 года изменятся суммы, на которые смогут претендовать творческие команды, в каждой из категорий. Теперь они выглядят так: до 700 тыс. рублей, 700 тыс. рублей – 7 млн рублей, 7 млн рублей – 20 млн рублей, свыше 20 млн рублей.

    Проекты на конкурс подаются по девяти тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе», сфокусированное на интеграции новых российских регионов в историко-культурную жизнь страны.

    Заявки на гранты можно подать до 10 сентября на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

    23 июля 2024, 19:17 • Новости дня
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    Зеленский заявил о необходимости скорейшего окончания конфликта с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином заявил, что осознает необходимость как можно скорее завершить конфликт между Киевом и Москвой.

    «Я думаю, что все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    По мнению Зеленского, визит Паролина на Украину является «сильным сигналом со стороны Ватикана».

    Ранее Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

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    23 июля 2024, 13:17 • Новости дня
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    Захарова сравнила экономическую ситуацию в Японии с фильмом ужасов
    @ PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Введенные Японией антироссийские санкции обернулись для нее же глубоким кризисом, экономическая ситуация в Японии похожа на фильм ужасов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в Токио сделали все продиктованные Вашингтоном шаги, из-за чего на российский рынок хлынул китайский автопром, передает ТАСС.

    «Настоящий фильм ужасов, в который они сами себя загнали», – подчеркнула дипломат.

    Также Захарова выразила уверенность, что Токио не сможет вернуть позиции на российском рынке в прежнем объеме, да и в целом страна не способна проводить независимую внешнюю политику, ориентированную на свои национальные интересы.

    Более того, по словам Захаровой, Япония не имеет права претендовать на постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    24 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной

    Песков назвал проблемой нелегитимность Зеленского

    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой остаются проблемой, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Эти факторы могут существенно осложнять мирный процесс, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин ранее говорил о том, что Зеленский утратил свою легитимность, напомнил представитель Кремля. Он добавил, что анализ конституции и законов Украины позволяет сделать вывод о том, кто может легитимно руководить этим государством в нынешних условиях.

    Ранее Песков заявил, что Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    23 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    Россия ввела ответные санкции против Британии
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве ответной меры на введенные Лондоном ограничения Москва ввела санкции против 15 граждан Британии, сообщил МИД.

    Санкции затронули глав предприятий военно-промышленного комплекса и компаний Британии, которые принимают участие в поставках оружия Киеву и подготовке вооруженных сил Украины, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    В список также попали эксперты и публицисты, выступающие с антироссийских позиций по оборонной проблематике и теме СВО в СМИ, добавили в МИД России.

    На прошлой неделе правительство Британии включило 11 нефтяных танкеров в свой список санкций против России.

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    23 июля 2024, 21:01 • Новости дня
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    В бундесвере признали превосходство России над НАТО в наращивании военной мощи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия превосходит страны Североатлантического альянса в вопросе наращивания военной мощи, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.

    По словам Бройера, Россия производит от 1 до 1,5 тыс. дополнительных танков в год, тогда как пять крупнейших европейских стран – членов НАТО располагают только половиной от этого количества, передает ТАСС. У бундесвера же имеется примерно 300 танков, добавил он.

    Бройер также заявил, что в ближайшие 5–8 лет российская армия «будет оснащена техникой и личным составом так, чтобы стало возможным нападение на территорию НАТО».

    «Я намеренно говорю об этом в сослагательном наклонении. Тогда у России была бы такая возможность», – приводит его слова газета Tagesspiegel. По мнению Бройера, наращивание военной мощи России «представляет собой растущую опасность».

    Ранее НАТО привело в состояние повышенной готовности более 500 тыс. военных.

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    23 июля 2024, 14:25 • Новости дня
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    Лавров рассказал о реакции Запада на заявления Украины о правах русскоязычных граждан
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    В качестве примера Лавров привел высказывание вице-премьера Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, которая заявила, что власти не видят необходимости в соблюдении языковых прав русскоязычного населения, передает ТАСС.

    «Там много было таких высказываний. Как только ты показываешь это западному собеседнику, в тех редких случаях, когда мы где-то в ООН сталкиваемся, они просто уходят, уходят под корягу, такое выражение у нас есть», – указал глава российского МИД.

    Ранее на Украине назвали дестабилизирующими призывы соблюдать языковые права русских.

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    23 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Новак назвал способ нарастить поставки нефти из России

    Новак: Россия может нарастить поставки нефти, задействовав порты Черного моря и Балтики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост экспорта российской нефти в Азию через порты Балтики и Черного моря возможен за счет перенаправления потоков с других рынков и реализации новых проектов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    В последние два года Россия переориентировала поставки нефти на Азиатско-Тихоокеанский регион, в частности, в КНР, сообщил Новак, передает ТАСС.

    По его словам, дальнейшее увеличение объемов экспорта возможно как за счет перераспределения из других направлений, так и благодаря новым проектам, включая разработку месторождений в Арктике и строительство нефтепровода в порт Бухта Север на Таймыре.

    «Это перспективные направления, которые сегодня рассматриваются для того, чтобы в будущем поставлять энергоресурсы из этого региона в Азиатско-Тихоокеанский регион», – отметил он.

    Ранее Россия решила увеличить поставки нефти в Китай по морю.

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    25 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности на Украине

    Подполье: ВС России ударили по складам для хранения ракет большой дальности в Киевской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные произвели удар по складам в Киевской области, где хранят ракеты большой дальности, а также, предварительно, снаряды с обедненным ураном, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, прилет был зафиксирован в бывший арсенал вооружений полка дальней авиации, он используется ВСУ для хранения ракет большой дальности и, вероятно, боеприпасов с обедненным ураном, передает РИА «Новости».

    Также российские военные ударили по аэродрому в Борисполе, дислокации ПВО и составу с военной техникой в Черкасской области и по Измаилу.

    Лебедев отметил, что накануне в Борисполе садился Ил-76, в этой связи удары могли быть связаны с доставленным им грузом.

    Кроме того, ночью были нанесены удары в Вышгородском районе Киевской области в районе месторасположения систем ПВО и РЭБ и складов с ракетами.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине.

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    24 июля 2024, 19:36 • Новости дня
    В Кремле попросили пояснить слова Кулебы о переговорах Киева и Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке «Фестиваля новых медиа».

    «Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст господина Кулебы. Надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Ранее спикер МИД КНР Мао Нин сообщила, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой.

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    25 июля 2024, 07:56 • Новости дня
    ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Подполье: ВС России поразили железнодорожный состав с военной техникой на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по району железнодорожной станции в городе Смела в Черкасской области Украины, поражен железнодорожный состав с военной техникой, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар пришелся на сторону железнодорожной станции Тараса Шевченко, передает РИА «Новости».

    «Что конкретно было на платформах – неизвестно, затянуто брезентом. Есть только одна подробность: техника гусеничная», – отметил Лебедев.

    В мае ВС России ударили по составу с техникой украинской армии под Харьковом. Повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

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    24 июля 2024, 21:11 • Новости дня
    Кремль отреагировал на сообщения о подготовке покушения на Иванишвили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва осуждает любые покушения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о подготовке покушения на основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили.

    «Я не могу прокомментировать, потому что я не знаю детали. Мы осуждаем любые покушения, мы считаем, что неприемлемо», – сказал Песков журналистам, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что любое покушение является актом терроризма, в особенности на действующих политиков.

    В среду Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что бывшие чиновники грузинской власти и силовики, находящиеся на Украине, готовят убийство почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

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    23 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Раскопки в Новом Херсонесе дали больше находок, чем прошлые 150 лет исследований

    Tекст: Александра Юдина

    Число обнаруженных археологами во время раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического находок, которые предваряли строительство историко-археологического парка в Севастополе, превысило объем всех артефактов, полученных музеем за все время изучения городища и его предместий.

    По словам митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), археологи передали в музей-заповедник «Херсонес Таврический» порядка 350 тыс. артефактов, обнаруженных за несколько последних лет, передает ТАСС.

    «Это только артефакты музейного хранения. Объем одновременно совершающихся археологических раскопок беспрецедентный», – отметил митрополит.

    Он добавил, что за предыдущие годы музей, работавший на городище, получил около 250 тыс. предметов, относящихся к Херсонесу Таврическому. Раскопки здесь начались в первой половине XIX века, а первый музей был создан только в конце того же столетия энтузиастом Карлом Косцюшко-Валюжиничем.

    Как заметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, это – грандиозные раскопки мирового уровня.

    «Раскопки проводили специалисты Института археологии РАН из Москвы и Института истории материальной культуры РАН из Санкт-Петербурга, профессионалы высочайшего уровня, которые не давали строителям сделать ни шагу, пока не был обследован последний сантиметр культурного слоя», – подчеркнул он.

    На сайте РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) указано, что комплекс «Новый Херсонес» можно будет посещать бесплатно с 30 июля после регистрации на официальном сайте.

    «Мы открываем комплекс 28 июля в День памяти князя Владимира, в День крещения Руси. В целях безопасности вход будет осуществляться после регистрации на официальном сайте комплекса», – отметил Тихон.

    По его словам, пока комплекс открывается в тестовом режиме. Во время посещения будут проходить незаметные работы, иногда будут закрываться некоторые секторы экспозиции.

    «Это обычная история для подобных комплексов. Иногда такие тестовые испытания проходят до 1,5 лет, но я думаю, что за полтора-два месяца мы с этим справимся», – заключил митрополит.

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    23 июля 2024, 13:53 • Новости дня
    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Губернатор Севастополя Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству

    Развожаев: Проект «Херсонеса Таврического» войдет в учебники по строительству
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Проект историко-археологического парка «Херсонес Таврический» в Севастополе войдет в учебники по строительству, выразил мнение в ходе пресс-конференции, приуроченной к открытию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, строительство данного комплекса войдет в учебники как пример высочайшего качества строительства, отделки и других работ, которые были проведены, передает ТАСС.

    Также губернатор отметил, что строители бережно отнеслись растущим вокруг деревьям и максимально сохранили их, чтобы вокруг комплекса располагалась зеленая зона.

    Развожаев добавил, что в историко-археологическом парке «Херсонес Таврический» будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест, что дает  возможности для бизнеса, для предпринимателей, сферы услуг туристической отрасли и общепита.

    Директор фонда «Моя история» Иван Есин заверил, что уже начался набор сотрудников, в первую очередь речь идет об экскурсоводах, смотрителях, навигаторах на территории и технических специалистах.

    Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

    Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

    Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в без преувеличения короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства.

    Здания и сооружения общей площадью 140 тыс. кв. м располагаются на 24 гектарах благоустроенной и превращенной в уникальный садово-парковый ансамбль территории. В итоге рядом с древним Херсонесом вырос настоящий византийский город, поражающий посетителей своими масштабом и красотой.

    Главными центрами «Нового Херсонеса» являются три музея. Музей Христианства знакомит гостей с важнейшими аспектами христианского вероучения, рассказывает о том, как вера формировала русский и другие православные народы России, буквально все аспекты жизни нашей страны, стала фундаментом ее многонационального и многоконфессионального единства, помогала преодолевать тяжелейшие испытания. Экспозиция этого единственного в своем роде музея даст возможность совершить неповторимое духовное путешествие по бесконечному миру православной веры. Ни один посетитель не останется равнодушным, когда, следуя по залам этой выставки, вдруг неожиданно для самого себя откроет в своей душе нечто очень важное и сокровенное.

    В Музее Античности и Византии посетители отправятся в глубь истории великих цивилизаций – Древней Греции, Древнего Рима, Византии – с их бурной жизнью, войнами и удивительным бытом, а самое главное, с их поисками истины и вечности.

    Экспозиция напомнит о том, что наша страна – Русь, Россия – стала наследницей духовных и материальных сокровищ этих цивилизаций, и расскажет, почему сегодня для нас это по-прежнему актуально и важно; что мы особенно должны беречь, сохранять и умножать из этого бесценного наследства. Музей Античности и Византии – самый большой на территории комплекса: общая площадь здания превышает 21 тыс. кв. метров.

    Проход на территорию комплекса будет бесплатным, но желающим посетить «Новый Херсонес» потребуется предварительная регистрация, что связано с огромным потоком желающих и требованиями безопасности. Бесплатные входные билеты на территорию комплекса можно будет получить (приобрести) с 23 июля через сервис «Касса24» (qr-код от А. Тарасова).

    Напомним, проектирование, а затем и строительство музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» началось после принятия Крыма в состав России по поручению президента России Владимира Путина.

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    23 июля 2024, 07:51 • Новости дня
    Объекты критической инфраструктуры повреждены из-за авиаудара в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской городской общины Сумской области, сообщили в Сумской областной администрации.

    Уточняется, что в ночь на вторник был нанесен авиаудар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады, передает ТАСС.

    Известно, что в результате удара повреждения получили несколько объектов.

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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

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    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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