Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
Песков: Россия надеется, что Армения не выберет путь нынешнего Киева
Россия считает Армению братской страной и надеется, что там не выберут путь современной Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он назвал Армению суверенной страной, которая сама выбирает приоритетные направления взаимодействия. При этом Песков добавил, что Россия не хотела бы, чтобы ее поиски взаимодействия выполнялись в режиме, который когда-то выбрал киевский режим, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российскую сторону беспокоит возможное превращение временной миссии ЕС в постоянную, если Ереван даст на это свое согласие.