Вассерман объяснил причину переименования площади Европы в Москве

Вассерман сказал, какие улицы также следует переименовать

Tекст: Татьяна Косолапова

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому площадь Европы, расположенная вдоль Бережковской набережной неподалеку от Киевского вокзала, будет носить новое название. Теперь она будет называться площадь Евразии.



«Вообще площадь Европы так была названа, по сути, не в честь всей Европы, а Европейского союза. И до недавнего времени помимо флагов государств Евросоюза там еще и была символика Евросоюза. Сейчас Европейский союз объявил, что на очень многих направлениях ограничивает взаимодействие с нами в надежде, что нам от этого будет хуже, чем ему. Но надежда не оправдалась», – говорит Вассерман.

Более того, продолжает собеседник, евразийская интеграция в целом сейчас для России стала приоритетной целью, и «мы очень многое для нее делаем». Поэтому название площади Евразии сейчас действительно разумнее и более актуальное.

По словам депутата, в стране также следует убрать названия, «причиненные эпохой господства тоталитарной секты либералов». К ним он относит города Тверь и Дмитров, а также соответствующие улицы в Москве – Тверская, Большая и Малая Дмитровка.

«Стоило бы переименовать улицу Александра Солженицына. Александр Исаевич, конечно, выдающийся, по выражению писателя Владимира Бушина, но вряд ли за плевок, пусть даже первый, стоит так хвалить. Правда, возвращать этой улице название Большая Коммунистическая я бы не стал, поскольку коммунизм еще надолго останется мечтой», – рассуждает публицист.

При этом он признается, что на самом деле не является «сторонником переименования» чего-либо, поскольку каждое название – это указание на какой-то этап нашего исторического опыта. И хотя в этом опыте немало ошибок, но переименование – это зачастую попытка забыть об ошибке, вместо того чтобы ее исправлять.

«Тем не менее переименование площади Европы в площадь Евразии, на мой вкус, оправдано, поскольку показывает, каким образом мы исправляем свою былую ошибку – надежду на Европу. А так я не любитель переименований», – заключил Вассерман.

Площадь Европы была построена в 2002 году в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства. Он выполнялся под руководством главного архитектора Российской академии наук, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Юрием Платоновым. На площади расположены 48 колонн, на которых до 2023 года красовались флаги европейских стран. Причина, по которой их убрали, не была озвучена. Подобные проекты также были реализованы и в других городах Европы и Азии.