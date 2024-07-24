Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.5 комментариев
В Госдуме предложили обязать спортсменов приносить присягу и петь гимн
В Госдуме предложили обязать спортсменов из сборных приносить присягу и петь гимн
В Государственную думу внесли проект закона, согласно которому спортсмены будут обязаны приносить присягу и знать российский гимн.
Изменения предлагают внести в закон «О физической культуре и спорте в РФ», по мнению авторов, спортсмены спортивных сборных команд должны приносить присягу спортсмена и знать текст гимна, говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.
Ранее киберспортсмены из России решили не выступать на квалификации чемпионата мира из-за требования подписать отказ от национального флага.