Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.3 комментария
Названы сроки испытания в России вакцины против рака
Гинцбург: В 2025 году в России планируют испытать вакцину от рака
Новую вакцину против онкологических заболеваний могут начать испытывать уже в следующем году, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В лучшем случае клинические испытания начнутся в середине 2025 года, заявил Гинцбург, передает ТАСС.
Ранее Гинцбург сообщал, что вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, а помогать в ее разработке будет искусственный интеллект.
В феврале президент России Владимир Путин сообщал, что ученые смогли вплотную подойти к созданию вакцины от рака.