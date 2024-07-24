Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Путин: Условия в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня
Путин: Условия для жизни и работы в новых регионах России должны быть достойными уже сегодня
Условия для жизни и работы в новых регионах РФ должны быть достойными уже сегодня, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ.
«Подчеркну, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя, для своих детей на будущее», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Путин также заявил, что в новых российских регионах построены десятки многоквартирных домов, отремонтированы тысячи километров дорог.