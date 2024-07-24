Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.2 комментария
Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
СК: Установлен подозреваемый в подрыве автомобиля на севере Москвы
Личность подозреваемого во взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы установлена, сообщил Следственный комитет.
Также удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник, сообщил СК, передает ТАСС.
В настоящее время следователи проводят осмотр машины. К работе на месте происшествия привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты столичного подразделения СК, отметили в ведомстве.
Напомним, утром в среду автомобиль Toyota взорвался во дворе дома на Синявинской улице в Москве, взрыв квалифицирован как покушение на убийство.