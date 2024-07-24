Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги, которые будут позиционироваться как «готовность к компромиссу», но таковыми на практике они являться не будут.0 комментариев
Песков анонсировал совещание по развитию Донбасса и Новороссии
Песков: Путин сегодня в Кремле проведет совещание по развитию Донбасса и Новороссии
Президент Владимир Путин сегодня в Кремле проведет совещание по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, днем у президента будет много разных встреч, но главным будет совещание по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.