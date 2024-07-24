Современный атлантистский Запад превратился в огромную квазирелигиозную секту, которая мечтает додавить своих внутренних несогласных, а потом подмять под себя весь мир. Беседовать с его представителями о том, что у других стран и цивилизаций могут быть свои ценности и интересы, все равно что толковать о красоте старой московской церквушки с кришнаитами или свидетелями Иеговы.14 комментариев
Москва пообещала ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса
В МИД пообещали ответить на курс Токио по размыванию безъядерного статуса
Япония продолжает двигаться по направлению на размывание безъядерного статуса, Москва обязательно ответит на потенциальные угрозы, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
По его словам, озабоченность вызывают японские идеи по «размыванию» национального безъядерного статуса, передает ТАСС.
Руденко отметил, что это касается деятельности Токио по совместным ядерным учениям с США, проведения учений с применением союзнической стратегической авиации, а также обсуждения возможности размещения американских ракет средней дальности на Японских островах.
«В Токио должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности», – подчеркнул замглавы МИД.
Ранее в МИД заявили о военно-морской активности Японии и США близ границ России.