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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Новый порядок будет с предохранителями

    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    20 июля 2024, 18:37 • Новости дня

    В Омске из-за аварии на газопроводе загорелись семь домов

    Губернатор Хоценко: Пожар из-за аварии на газопроводе в частном секторе Омска ликвидирован

    Tекст: Вера Басилая

    Во время ремонта газопровода загорелись семь домов, пожар ликвидирован, погиб один человек, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего. Хоценко также распорядился обеспечить контроль за восстановлением газовой инфраструктуры, где случился пожар, оказать жителям, чьи дома повреждены, необходимую помощь, следует из сообщения главы региона в Telegram-канале.

    Возгорание произошло на площади 1 тыс. кв. метров в Омске во время устранения аварии на газопроводе работниками газовой службы

    СК возбудил по факту пожара уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    «С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.

    Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    20 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».

    Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    19 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На аэродромах построят укрытия для российской военной авиации, которая оказалась уязвима для высокоточных западных ракет, об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявил после разговора с ним военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой ведомства, он пояснил, что одним из обсуждавшихся вопросов было отсутствие укрытий для самолетов на военных аэродромах. ВСУ с помощью поставляемых с Запада высокоточных ракет с кассетной начинкой не раз пытались атаковать российскую боевую авиацию, напомнил военкор.

    «В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам, и укрытия обязательно будут построены», – подчеркнул он.

    Белоусов также отметил, что создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год, а также сотрудников ЧВК, с такими просьбами обратилось порядка 1 тыс. человек. Положительное решение пока выдали по 15 случаям, процесс только начался.

    Военно-врачебную комиссию граждане смогут проходить и по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионах отсутствуют военные госпитали. Также для этих целей коечным фондом поделилась Росгвардия. Планируется создание проекта по протезированию, по нему нагрузку взяло правительство Москвы.

    Также министр отметил, что вопрос о передаче ВС России конфискованного гладкоствольного оружия прошел первое чтение в Госдуме, второе чтение пройдет в сентябре. Для испытаний закуплена 1 тыс. специальных патронов против беспилотников, после тестирования их начнут поставлять в армию.

    Глава ведомства рассказал о взаимодействии с народными конструкторскими бюро, строящими необходимую для фронта технику. Оно будет проводиться на базе Народного фронта. «Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – заключил Коц.

    Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений, состоящий из 21 пункта.

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    20 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион

    Экс-депутат Рады Царев: Фарион многих раздражала своими излишне резкими заявлениями

    Эксперт назвал причины, по которым могли убить националистку Фарион
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Русофобские заявления, неоднократно звучавшие со стороны Фарион, во многом укладывались в политику Киева. Однако они были настолько резки, что раздражали даже внутреннюю украинскую аудиторию, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее стало известно, что украинская националистка Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения.

    «Если бы не распался Советский союз, Фарион была бы комсомольской активисткой. Но, как и многие представители западноукраинской элиты, она после перестройки развернулась на 180 градусов», – рассказал Олег Царев, экс-депутат Рады.

    «И затем столь же активно, как когда-то продвигала идеи комсомола, Фарион начала пропагандировать русофобские нарративы. Более того, она была известна высказываниями, которые не позволял себе никто», – добавляет спикер.

    Так, он вспоминает, как Фарион учила детей в детсадах использовать украинские аналоги имен, потому что в противном случае они считались бы «москалями». «Также все помнят, как она заявила украинским военным, что говорящие на русском языке – неполноценные бойцы ВСУ. Понятное дело, что она так только демотивировала армию», – поясняет собеседник.

    По словам Царева, Фарион многих «раздражала своими излишне резкими заявлениями». «Многие ее слова, казалось бы, укладывались в ту русофобскую политику, которую ведет Киев. Но они иногда были настолько жесткими, что дискредитировали ее даже на Украине, потому что это был дремучий и архаичный национализм», – заключил Царев.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Позднее руководитель украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что часть камер на месте происшествия не работала. Он связал это с плановым отключением света.

    Впрочем, Клименко также увидел некий «российский след» в случившемся, якобы убийство Фарион было инициировано российскими властями. Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза.

    Между тем Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим. Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в возможных причинах смерти Фарион и отмечала, что ее могла погубить собственная ненависть.

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    20 июля 2024, 14:01 • Новости дня
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot
    @ DPA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Группировка ВС России уничтожила две украинские пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

    Также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 74 беспилотника, в том числе 27 над территорией России.

    Ранее сообщалось, что российские военные отразили атаку штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

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    20 июля 2024, 10:24 • Новости дня
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    Задержан участник конфликта на АЗС, где пострадал гендиректор World Class
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сотрудники полиции задержали одного из участников конфликта на АЗС в подмосковной деревне Лыткино, в результате которого пострадал гендиректор сети элитных фитнес-клубов World Class Дмитрий Бабанов.

    Инцидент произошел якобы из-за отказа заплатить 1 млн рублей неизвестным, передает ТАСС.

    Задержанным является житель Химок, родившийся в 2001 году. По словам главы управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, задержанный был взят под стражу в соответствии со статьей 91 УПК РФ, сейчас продолжается поиск остальных участников конфликта.

    Напомним, ссора произошла 19 июля. Как рассказал адвокат пострадавшего Александр Карабанов, неизвестные напали на генерального директора на АЗС, куда он заехал с семьей для заправки по пути на дачу. По словам адвоката, незнакомцы подошли к бизнесмену и обвинили его в том, что он подрезал одного из них на заправке, что и стало причиной конфликта. Они требовали от Бабанова компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей, и, получив отказ, избили его.

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    19 июля 2024, 20:23 • Новости дня
    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    Балицкий: В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Херсонской, Запорожской, Ростовской областях, в Крыму и ДНР вводятся временные отключения электроэнергии из-за усилившейся нагрузки на энергосистемы, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Решение о введении графика временных отключений принял системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления, отметил Балицкий в своем Telegram-канале. Над проблемой дефицита мощности работают специалисты, добавил он.

    В Запорожской области оперативные службы и администрации населенных пунктов должны обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности граждан при отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме, подчеркнул губернатор.

    Ранее на этой неделе на Крымском полуострове начались отключения электричества, их объяснили перегрузкой электросетей, вызванной жарой.

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    20 июля 2024, 13:32 • Новости дня
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    Китайские аналитики NetEase: Путин поставил в неудобное положение игроков в Европе
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Увеличивается количество стран Европы, которые начинают ощущать на себе последствия введенных ими же антироссийских санкций, ответ Кремля сказался не лучшим образом на европейскую экономику, считают обозреватели китайского издания NetEase.

    В частности, китайские журналисты обратили внимание на то, что в европейских странах всерьез занялись обсуждением возможности ограничить проход российских танкеров через балтийские проливы, передает «Царьград».

    «Нет никаких сомнений в том, что это негативно отразится на экономике России», – считают эксперты.

    Также они отметили тот факт, что Китай начал закупать российскую свинину, что может указывать на то, что Пекин в скором времени откажется от поставки данной продукции из Дании.

    По мнению экспертов, не все европейские лидеры дошли до понимания того, чем для их стран может обернуться желание обрушить российскую экономику введением ограничительных мер, имея ввиду Швейцарию.

    Ранее Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении российских СМИ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что санкции вывели Россию в топ-10 стран с самым большим профицитом торгового баланса.

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    20 июля 2024, 16:16 • Новости дня
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    Белоруссия предложила Германии решение по приговоренному к расстрелу наемнику
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия предложила конкретные решения по развитию ситуации с приговоренным к смертной казни гражданином Германии, ведутся консультации по линии министерств иностранных дел, сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

    По его словам, конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным к смертной казни немецким наемником были предложены по просьбе МИД ФРГ, передает ТАСС.

    Глаз отметил, что Белоруссии «понятна забота о нем германской стороны», потому что преступник является гражданином ФРГ, ему обеспечен консульский доступ, передает РИА «Новости».

    Ранее белорусский суд приговорил к смертной казни через расстрел 30-летнего гражданина Германии Рико Кригера, воевавшего на стороне Украины против России.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников.

    Эти подшипники применялись для военных самолетов Ил-76МД-90А. Личности подозреваемых пока не установлены. Известно, что они входят в число руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), передает URA.ru.

    Согласно версии следствия, представители завода в период с 2017 по 2022 годы приобрели подшипники сомнительного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, чтобы не сорвать выполнение оборонного заказа. Эти подшипники отгружались вместе с колесами КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» – «Авиастар». К продукции были приложены поддельные документы, в которых утверждалось, что подшипники были закуплены у ОАО СПЗ и что их приняло военное представительство Минобороны РФ.

    Следственные органы и прокуратура предполагают, что использование некачественных подшипников в колесах самолетов Ил-76МД-90А стало причиной их выхода из строя, что привело к остановке эксплуатации пяти воздушных судов. Это происшествие нанесло значительный ущерб интересам государства и негативно сказалось на обороноспособности и безопасности России.

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    20 июля 2024, 16:50 • Новости дня
    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за принадлежности Крыма

    В Киеве разгорелся скандал между таксистом и пассажиркой из-за Крыма
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жительницу Киева возмутил таксист, который заявил, что Крым никогда не был украинским, она отказалась с ним ехать и пожаловалась в сервис-агрегатор, пишут украинские СМИ.

    Женщина попросила водителя выключить русский шансон, а он ей в ответ на украинском языке заявил, что Украине Крым «просто дали», он никогда не был украинским.

    «Все понятно, я выхожу. Я не поеду с тем, кто не знает, чей Крым», – приводит RT слова пассажирки.

    В итоге она пожаловалась на «пророссийского таксиста» в сервис-агрегатор, где «уже разбираются в ситуации».

    Ранее жительницы Киева потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа.

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    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

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      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

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      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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