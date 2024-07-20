В Киргизии попросили Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией

Tекст: Кристина Цыцура

Канделаки опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором осудила снос в Киргизии памятника архитектуры – музея Панфиловской дивизии, передает РБК.

Она заявила, что «у аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам».

«Мы уже наблюдали подобное на Украине, в Казахстане, Армении, и теперь это происходит в Киргизии... <…> Все начинается вот так – со старого музея», – добавила телеведущая.

В ответ Орунбеков подчеркнул, что решение о сносе музея было принято на основе тщательного анализа состояния здания, подтвержденного соответствующим техническим заключением. Этот документ фиксирует неудовлетворительное состояние сооружения, наличие следов пожара, протечек и трещин, а также несоответствие сейсмическим нормам.

«Эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация была невозможна», — заявил он.

Орунбеков также отметил, что Киргизия является суверенным и многонациональным государством, где русский язык имеет официальный статус, а решения властей принимаются в интересах народа.