Взяточнику-сенатору США напомнили о критике демократии в Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Депутат от лояльного властям движения «Сила народа» Гурам Мачарашвили заявил, что «сенатор, признанный иностранным агентом в США и обвиненный по другим тяжким преступлениям, бессовестно обвинял Грузию в отступлении от демократии».

«Все эти сенаторы, конгрессмены, европарламентарии, несправедливо критикующие Грузию, на поверку оказываются иноагентами, коррупционерами и так далее», – сказал парламентарий.

По словам Гурама Мачарашвили, «Менендес и иже с ним должны не о демократии в Грузии заботиться, а о собственной репутации».

Политический аналитик Гиа Абашидзе напомнил, что Менендеса в числе других западных политиков с февраля 2021 года высказывал озабоченность процессами в Грузии и, в частности, был соавтором письма в поддержку осужденного за радикализм оппозиционера Никанора Мелия.

Эксперт в этой связи подчеркнул необходимость принятого ранее и жестко критикуемого Западом грузинского закона «О прозрачности иностранного влияния».

Ранее суд присяжных в США признал виновным сенатора от Демократической партии Роберта Менендеса по всем пунктам обвинения по делу о коррупции. 70-летний Менендес признан виновным по 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, вымогательство, мошенничество, препятствование осуществлению правосудия и действия в качестве иностранного агента.