Эксперты отметили интерес молодежи к наблюдению за выборами

Tекст: Кристина Цыцура

Отмечается, что молодые люди все активнее участвуют в контроле голосования, зачастую возвращаясь на участки повторно. Участники регионального форума ОП РФ «Сообщество», который прошел в Калуге 19 июля, обсудили, как сохранить и увеличить уровень вовлеченности молодежи.

В последние годы наблюдается тенденция к омоложению состава наблюдателей, отметила председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова, открывшая дискуссию. По словам Булгаковой, перед Общественной палатой и институтами гражданского общества стоит задача повышения уровня знаний среди наблюдателей, и в регионах уже началось практическое обучение.

«Молодежь проявляет большой интерес, так как хочет своими глазами увидеть избирательный процесс. Мы наблюдали этот тренд на президентских выборах», – рассказал сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, руководитель рабочей группы Максим Григорьев.

Он отметил, что студенты ведущих вузов Москвы ежегодно участвуют в работе Ситуационного центра ОП в дни выборов, взаимодействуют с наблюдателями, отвечают на звонки по горячей линии и проверяют сигналы в информационном поле.

Молодежь участвует в общественном контроле за выборами в различных ролях: как участники мониторинга на площадках общественных штабов, наблюдатели за системой ДЭГ и блогеры в соцсетях.

Член СПЧ и председатель Ассоциации НОМ Александр Брод подчеркнул, что необходимо развивать форматы вовлечения и привлекать молодых экспертов уже на ранних стадиях избирательных кампаний.

«В дни голосования мы традиционно ждем от наблюдателей обширного объема информации, которая поможет сформировать объективную оценку выборов и создать реальную картину избирательного процесса», – добавил Брод.

Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе, проанализировал ценностные ориентиры молодежи и их ожидания в контексте выборов. Основываясь на социологических данных, он пришел к выводу, что россияне младше 45 лет чаще голосуют из чувства гражданского долга (49% среди 18-24 лет, 46% – среди 25-34 лет, 45% – среди 35-44 лет).

Асафов также отметил, что молодежь участвует в электоральном процессе наравне или даже в большем количестве по сравнению со старшим поколением, несмотря на распространенные стереотипы.

По данным ЦИК России, в этом году более 1,3 млн молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет впервые проголосовали на выборах Президента РФ. Более 150 тыс. стали членами УИК, а более 28 тыс. – ТИК. Около трети (33%) от общего числа проголосовавших на платформе ДЭГ в марте, что составляет более 4,4 млн человек, составили лица в возрасте от 18 до 35 лет. Интерес к электронной форме голосования подтверждается тем фактом, что 75% молодых москвичей планируют проголосовать через ДЭГ на выборах в Мосгордуму в сентябре.

Александр Асафов уверен, что в будущем общественным штабам и другим институтам, занимающимся наблюдением за выборами, следует активнее работать в «понятном коммуникационном поле для молодежи» – через соцсети, стриминговые сервисы, онлайн-игры и видеоконтент.

Зампредседателя Корпуса «За чистые выборы» и федеральный координатор Ассоциации НОМ Алексей Песков, делясь опытом проведения семинаров для наблюдателей, отметил, что «молодежь очень разнообразна», и для каждого ее сегмента необходимо подбирать индивидуальный подход. Эксперт убежден, что ключ к успеху заключается в открытой и своевременной коммуникации с каждым наблюдателем.

В Смоленской области молодежь активно участвует в выборах: волонтеры берут интервью у избирателей и кандидатов, проводят тематические круглые столы на базе Центра общественного наблюдения и делятся информацией о процессе голосования в социальных сетях. Об этом рассказала председатель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Марина Проскурнина. Она также отметила, что ежегодно в области проводится форум, на котором главными участниками становятся молодые люди, интересующиеся избирательным процессом и общественным наблюдением.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев поделился, что организация работы наблюдателей в регионе столкнулась с определенными трудностями, однако многие участники восприняли свое участие в долгожданных президентских выборах как личный вызов, проявив мужество и ответственность. Он также подчеркнул, что в регионе создана инфраструктура для поддержки молодёжных общественных организаций, что позволяет постоянно вовлекать подрастающее поколение в общественно-политическую жизнь.

В завершение круглого стола замредседателя Общественной палаты Калужской области и главный редактор газеты «Калужская неделя» Анри Амбарцумян подчеркнул, что информационное освещение хода и результатов общественного наблюдения является одним из ключевых факторов обеспечения открытости выборов, и к этому направлению необходимо активно привлекать молодежь.