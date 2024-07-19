Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина

Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.0 комментариев
Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
В Сети опубликовали видеозапись, на которой семья из Чечни оставила свой джип на мариупольском пляже. По данным Mash, местные жители попросили убрать машину, но водитель устроил потасовку. Автомобиль записан на мать учредителя стройфирмы ООО «Вокстрой».
Алаудинов в своем Telegram-канале принес извинения всем, кто был оскорблен поведением мужчины, и всем, кому его действия доставили неудобства. «К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», – отметил он.
Командир «Ахмата» добавил, что нарушитель не мог быть участником спецоперации, поскольку «если бы это «лицо» участвовало в освобождении от нацистов населенных пунктов Донбасса и если бы оно видело погибающих рядом товарищей, то подобного не совершило бы».
Алаудинов попросил пользователей соцсетей не обобщать действия людей по национальному признаку, такое восприятие «в корне неверно», оно не способствует созданию условий по недопущению подобных ситуаций в будущем.
Уголовное дело возбуждено после нападения мигрантов на депутата Госдумы в Самаре
В Telegram-канале СК говорится, что дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также указывается, что все участники произошедшего задержаны, проводятся необходимые следственные действия.
Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил в своем телеграм-канале, что был атакован на улице. Он рассказал, что неизвестные «задирались к прохожим». Депутат попытался прекратить это, «достал удостоверение, сказал, чтобы они остановились, но получил удар в голову».
Напомним, в СК сообщили, что количество преступлений экстремистской направленности среди мигрантов в стране за шесть месяцев 2024 года выросло на 55%.
Verge: Обновление безопасности CrowdSrike привело к сбоям Windows по всему миру
Обновление отключает все ПК и серверы, на которые было установлено, оно переводит их в цикл восстановления, из-за чего компьютеры не могут запуститься, передает РИА «Новости» со ссылкой на Verge.
Между тем в самой корпорации Microsoft заявили о постепенной стабилизации ситуации.
Зеленский призвал «весь мир» оказать давление на Россию, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, передает «Лента.ру».
Более того, по его словам, ослабление России в зоне СВО поможет Киеву улучшить положение в ходе дипломатического урегулирования конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.
Издание Parisien же заявило, что Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога.
Глава комитета Госдумы Аксаков призвал «пресечь» деятельность создателей игры Hamster Kombat
Игра появилась весной в соцсетях. Нажимая («тапая») на картинку с мультяшным хомяком, пользователь получает игровые монеты за число «тапов». Также монеты начисляются за дополнительные задания – например, просмотр видеороликов. Об авторах проекта достоверных сведений нет. Они называют свою игру «симулятором криптобиржи», пишет «Парламентская газета».
Аксаков считает, что это «явно мошенничество» и «манипулирование и использование психологии граждан». «Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть», – сказал он. По его словам, «такие вещи надо пресекать».
Аксаков заявил, что нужно «обсуждать» данную ситуацию на законодательном уровне. Однако пока неизвестно, когда состоится такое обсуждение и будет ли оно вестись вокруг блокировки конкретно Hamster Kombat или регулирования проектов, связанных с криптовалютами.
Корреспондент газеты ВЗГЛЯД часто был свидетелем, как многие пассажиры в подмосковных электричках «тапают» хомяка. Для многих это занятие заменило привычное просматривание соцсетей.
Напомним, депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что игра несет определенные риски, хотя в ней нет ничего противозаконного. Вероятность разбогатеть в подобной игре маловероятна, большинство игроков получают эквивалент нескольких сотен рублей или пары тысяч, для этого потребуется потратить на клики целые дни и ночи, добавил депутат.
Кроме того, он подчеркнул, что подобные проекты навязчиво запрашивают у игроков конфиденциальную информацию на телефоне, это может быть использовано для маскировки финансовых пирамид. Обещанные криптовалюты не регулируются, никто не может гарантировать безопасность для пользователя.
Парламентарий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения, в ходе потасовки пострадали три или четыре человека.
Злоумышленники, по его словам, избили мужчину на пляже, водителя маршрутки, посетителей магазина и еще двух мужчин.
Одним из нападавших является трижды судимый предводитель группировки и сторонник запрещенной организации АУЕ, получивший российское гражданство, это выходец из Таджикистана.
«Он похвалялся в полиции, что он боец ММА, смотрящий за районом, сторонник запрещенной, воровской идеологии АУЕ. Вокруг него уже сложилась банда», – пояснил Матвеев.
Депутат предположил, что если этого подозреваемого не лишат гражданства позже, то он выйдет из мест лишения свободы «еще большим авторитетом».
Напомним, Следственный комитет России завел уголовное дело после нападения мигрантов на Матвеева.
Меликов сообщил об использовании родственных связей устроившими теракты в Дербенте и Махачкале боевиками
Меликов заявил, что «на любое действие есть противодействие». По его словам, террористы, «воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности структур, которые должны этим заниматься». Это, по словам Меликова, и позволило боевикам осуществить нападение, передает РИА «Новости».
Меликов заверил, что «уроки и выводы, как бы это банально не звучало, сделаны». В Дагестане на постоянной основе осуществляется профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму. Власти региона также взаимодействуют с муфтиятом Дагестана «по противодействию радикальной идеологии», сообщил Меликов.
В конце июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате нападения погибли 22 человека. Преступную группу возглавлял сын бывшего главы Сергокалинского района республики Магомеда Омарова. Магомед Омаров заключен под стражу.
Axios: Байдена убедят выйти из президентской гонки в ближайшие дни
Растущее давление со стороны лидеров партии в Конгрессе и близких друзей убедит Байдена выйти из президентской гонки, сообщили собеседники Axios, передает РИА «Новости».
По их мнению, политик объявит, что перестает претендовать на пост президента уже на этих выходных.
Демократы переживают не только из-за низких шансов Байдена на победу, но и из-за того, что его неудачи могут привести к потере большинства в Сенате и не дадут «отбить» у республиканцев нижнюю палату в ноябре.
Ранее Байден в интервью не смог вспомнить имя и фамилию министра обороны Ллойда Остина.
Как сообщил источник ТАСС, на оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов обнаружены десятки тел местных жителей, погибших в результате сброса с беспилотника, расстрелянных или погибших от зажигательных снарядов.
Он добавил, что в числе погибших в основном пожилые люди, также встречается немало тел гражданских мужчин разного возраста.
Информацию о целенаправленных убийствах гражданских в Торецке подтвердили и беженцы.
«Они знали, где люди прятались, они наблюдали с дронов за нами, как за водой ходим, как пытались похоронить соседа, которого ВСУ просто расстреляли. И они всегда пытаются бить по подвалам, запустить туда коптер. Они же видят, что одни женщины и старики. Но там кто успел, тот выскочил. Остальные – гибнут», – рассказала спасенная из Торецка женщина.
Ранее в Харьковской области завели дело о геноциде после ударов ВСУ по мирным жителям.
Патель сказал, что всякая «риторика об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство». США намерены внимательно следить за действиями России, передает РИА «Новости».
При этом он заявил. что США наблюдают «такое со стороны россиян – использование такой риторики, выпячивание груди – уже в течение какого-то времени». Он отказался «строить догадки» относительно возможных дальнейших шагов Вашингтона, передает ТАСС.
Напомним, замглавы МИД Сергей Рябков не исключил возможности размещения ядерных ракет в ответ на планы США установить дальнобойные вооружения в Германии.
«Многие (европейские политики) поблагодарили нас, сказав, что мы правильно поступили, не послушавшись их, – сказал он. – Одно высокое должностное лицо признало, что изначально от нас добивались введения санкций, но потом перестали».
«Мы не поддались на ажитацию и поверхностный подход. Надеемся на скорый мир на Украине с учетом ее интересов и на ее условиях, и после этого это волнение (по отношению к Грузии) стихнет», – отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
«Потом же все поймут, что сделала Грузия, в том числе для Евросоюза. Мы сохранили мир не только для нас, но и для Европы», – заявил Шалва Папуашвили.
По его словам, открытие Грузией «второго фронта» против России заблокировало бы транспортировку грузов между Европой и Азией по единственному и самому короткому пути.
«Потому мы считаем, что ЕС должен зубами нас защищать от передряг. Именно ЕС в первую очередь не устраивает дестабилизация в Грузии», – сказал председатель парламента.
Комментируя регулярную критику Грузии западными политиками, Шалва Папуашвили сказал, что у тех «нет ни грамма легитимации говорить от имени народа Грузии».
«Они думают, что скушав в Грузии 20 хинкали и два хачапури, разобрались в нас и могут говорить от имени Грузии», – сказал Папуашвили, выразив надежду на то, что после парламентских выборов 26 октября и убедительной победы на них «Грузинской мечты» западные акторы больше не позволят себе такого поведения.
Обозреватель Халперин в эфире Newsmax заявил о решении Байдена выйти из предвыборной гонки
Халперин заявил, что «это произойдет уже на нынешних выходных». При этом Байден не планирует уходить в отставку, а также поддерживать нынешнего вице-президента США Камалу Харрис «в качестве своей сменщицы» на выборах.
В Демократической партии США рассчитывают, что Байден «поддержит открытый процесс, в рамках которого съезд будет открыт для вице-президента Харрис и нескольких других кандидатов в Чикаго», где и планируется утвердить кандидата в президенты от демократов, передает ТАСС со ссылкой на Newsmax.
По версии Халперина, Байден отказался от участия в выборах в связи с тем, что серьезное давление на него оказали ведущие фигуры Демократической партии. Сообщается, что Харрис уже рассматривает возможных напарников по избирательной гонке.
ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Белого дома сообщил, что «президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки» и «поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис». Однако ABC News отмечает отсутствие признаков, что Байден «изменит свое мнение» касательно участия в гонке за переизбрание, передает РИА «Новости».
Как пишет Washington Post, ссылаясь на источники, экс-спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси «сообщила нескольким демократам в Палате представителей, что считает, что президента Байдена можно довольно скоро убедить выйти из президентской гонки». Помощники Пелоси не стали комментировать ее разговоры и обвинили СМИ в том, что те «подогревают истерию».
Напомним, по мнению сенатора-республиканца Марко Рубио, если Байден из-за проблем со здоровьем не сможет участвовать в выборах, то и действующим главой государства оставаться не должен.
Он также выразил уверенность, что «Китай продолжит свою политику, которая также была сформулирована в международных документах, призывая к прекращению огня и мирным переговорам», передает ТАСС.
Кроме того, интенсивность конфликта, по мнению Орбана, в ближайшем будущем радикально возрастет. В докладе он сообщает, что есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: ЕС, США и Китай. Еще одним важным региональным игроком является Турция.
По мнению Орбана, в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа соотношение финансового бремени поддержки Украины между США и ЕС существенно изменится в невыгодную для ЕС сторону.
Он также считает, что у ЕС до сих пор не было суверенной и независимой европейской стратегии или политического плана действий. Орбан предлагает обсудить является ли для ЕС рациональной провоенная политика США.
Для урегулирования конфликта Орбан предлагает ЕС: провести политические переговоры с Китаем, возобновить прямые контакты с Россией, начать скоординированное политическое наступление на Глобальный Юг.
Ранее сообщалось, что Орбан планирует опубликовать отчет о своей дипломатической миссии, в рамках которой он посетил Украину, Россию, Китай и США со 2 по 11 июля в поисках путей урегулирования украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.
Политолог Рар: Немцы прекрасно понимают, как Украина их затягивает в конфликт с Россией
«Шольц принципиален. Во всяком случае, он хочет таким казаться. Канцлер обещал немцам, что не станет рисковать войной с Россией. А в случае прямых военных действий любой из стран НАТО на территории Украины вероятность такой войны вырастет», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Кроме того, немцы, в отличие от некоторых других европейских стран, прекрасно понимают и видят, как Украина их затягивает в конфликт. Дело в том, что иначе она не может продержаться на поле боя. В Германии сошлись во мнение, что НАТО и ЕС не готовы к прямой войне с Россией», – подчеркивает собеседник.
По его словам, ФРГ без поддержки США «ни в какой бой не пойдет». «А Вашингтон, равно как и Берлин, опасается столкновения с Москвой и российской армией. Именно поэтому они ограничивают использование собственного оружия на Украине», – заключил Рар.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг просьбу Владимира Зеленского, который призвал страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Он также не согласился снять ограничения на использование немецкого оружия для ударов вглубь России.
«Я вижу такой консенсус [среди стран НАТО], что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу», – сказал канцлер. Напомним, Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.
Договор о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанный между Киевом и Варшавой, предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Однако польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет действовать в этом направлении без одобрения со стороны НАТО.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил против, подчеркнув, что политика блока не изменилась и альянс «не станет частью конфликта».
Вашингтон также выступает за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее говорил, что США не могут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки, поскольку это разные конфликты.
NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой
Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».
ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.
Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.