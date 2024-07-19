Россия увеличила поставки железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата

Tекст: Анастасия Куликова

«Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.