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    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»
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    Западные СМИ увидели российские подлодки в Ирландском море
    В Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка»
    Трамп пообещал США «эпоху мира и процветания»
    Шольц отверг просьбу Зеленского к Западу сбивать российские ракеты
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    Глава Дагестана: Террористы в Дербенте воспользовались родственными связями
    Мигранты в Самаре избили депутата Госдумы
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой рынок СПГ ждут бои без правил

    Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Россия должна признать себя врагом Запада

    Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.

    31 комментарий
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

    7 комментариев
    19 июля 2024, 09:54 • Новости дня

    Россия увеличила поставки железа и стали в ЕС до максимума с 2022 года

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз в мае резко увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, достигнув максимума с июня 2022 года, свидетельствуют данные европейской статистики.

    Уточняется, что поставки данных металлов из России в ЕС выросли на 29% по сравнению с апрелем и на 1,2% по сравнению с маем 2023 года, достигнув 470,9 млн евро, передает РИА «Новости».

    В частности, Россия стала крупнейшим поставщиком металлов в ЕС, опередив Южную Корею (366,4 млн евро) и Индию (353,8 млн евро).

    Лидером по импорту российских железа и стали стала Италия, которая увеличила закупки на 60%, до 120 млн евро.

    Значительный рост также продемонстрировали Нидерланды (в 7,3 раза, до 78,5 млн евро) и Бельгия (в 2,7 раза, до 72,7 млн евро).

    Одновременно в ЕС на 50% вырос импорт российского алюминия, до 97,8 млн евро.

    Больше всего данный металл закупили Германия (в 11 раз, до 16,2 млн евро), Италия (в 3,8 раза, до 18,7 млн евро) и Швеция (в пять раз, до 7 млн евро).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подсчитала, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

    17 июля 2024, 08:48 • Новости дня
    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей

    Голландская журналистка заявила, что санкции ЕС не повлияли на жизнь москвичей

    Журналистка из Нидерландов рассказала о влиянии санкций на жизнь москвичей
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проживающая в Москве с 2022 года журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде заверила, что новые санкции ЕС не оказали существенного влияния на жизнь в российской столице.

    По ее словам, в магазинах Москвы по-прежнему можно найти практически все товары, а доступ к информации из различных источников, включая западные СМИ, остается открытым, передает РИА «Новости».

    Ван ден Энде добавила, что «в Москве ситуация очень хорошая».

    «В отличие от образа России, транслируемого западными СМИ, в Москве царит спокойная атмосфера, люди свободно передвигаются по городу», – подчеркнула она.

    Кроме того, журналистка добавила, что в западных СМИ пишут противоположное тому, что есть на самом деле.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской.

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    17 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    Лавров рассказал о закрытых контактах политологов России и США по Украине
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Политологи из России и США вели закрытые переговоры по теме урегулирования украинского кризиса, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    «Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, в частности, российские эксперты задали американским коллегам вопрос, поддержат ли США отмену запрета русского языка на Украине при урегулировании конфликта, на что получили ответ: «Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины – им самим решать».

    Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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    17 июля 2024, 21:14 • Новости дня
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    Лавров назвал неприемлемыми подходы второй конференции по Украине
    @ URS FLUEELER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вторая конференция по Украине содержит неприемлемые для России и ряда других стран подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.

    По его словам, второй раунд «саммита мира» содержит односторонние, абсолютно неприемлемые подходы как для Москвы, так и для многих других государств, которые заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Лавров также заявил, что западные страны взяли курс на «продавливание любой ценой» так называемого плана президента Украины Владимира Зеленского, представляющего собой ультиматум.

    Ранее Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.

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    17 июля 2024, 09:38 • Новости дня
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    Захарова: Выступления в СБ ООН показывают, что Запад оказался в меньшинстве
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Выступления в ходе заседания Совета Безопасности ООН указывают на то, что страны Запада оказались в меньшинстве, а голос мирового большинства звучал в унисон с позицией Москвы, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    «Достучаться до Запада или не достучаться… Думаю, что ситуация сейчас иная», – цитирует Захарову радио Sputnik.

    По словам Захаровой, мировое большинство стучится вместе с Москвой.

    Спикер МИД подчеркнула, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской позиции.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что СБ ООН необходимо реформировать, его следует расширить за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, и Россия будет этого добиваться.

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    18 июля 2024, 12:34 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз

    Песков: Идея о превращении ЕС в оборонный союз говорит о настрое Европы на милитаризацию

    В Кремле прокомментировали планы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз
    @ Markus Scholz/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз говорит о настрое Европы на милитаризацию и конфронтацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что идея главы ЕК подтверждает настрой европейских государств на конфронтацию и на опору на конфронтационные методы в своей внешней политике, передает ТАСС.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в оборонный союз.

    «Наша работа в следующие пять лет будет сфокусирована на построении настоящего европейского оборонного союза», – отмечается в ее политической программе.

    Глава ЕК намерена назначить еврокомиссара по обороне и представить «Белую книгу по будущему европейской обороны». Кроме того, фон дер Ляйен считает, что ЕС должен создать единый рынок оружия и военных инвестиций и единую систему европейской ПВО «Европейский противовоздушный щит», заявив, что «свобода Европы в опасности».

    До этого Песков заявил, что Россия не угрожает никому в Европейском союзе, на Украине она защищает свои интересы.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».

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    16 июля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    В Евросовете отвергли мирные предложения Орбана по Украине
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Европейского совета Шарль Мишель не поддержал мирные инициативы венгерского премьера Виктора Орбана, заявив, что «никакие переговоры о мире на Украине не могут проводиться без Украины», пишет Reuters.

    В письме Орбану, на которое ссылается Reuters, Мишель также заявил, что политика Евросоюза, подразумевающая увеличение поставок вооружений Киеву, «не является политикой войны, а совершенно наоборот», передает ТАСС.

    Кроме того, глава Евросовета написал, что ЕС добивается «вывода российских войск с Украины».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю предложил восстановить дипломатические отношения с Россией и провести переговоры с Китаем о мирной конференции для урегулирования конфликта на Украине.

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    18 июля 2024, 15:34 • Новости дня
    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок

    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый пятилетний срок

    Глава ЕК фон дер Ляйен переизбралась на новый срок
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен была переизбрана в четверг на новый пятилетний срок, следует из итогов голосования депутатов нового созыва Европарламента на сессии в Страсбурге.

    За кандидатуру фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, 284 были против, 15 воздержались, передает РИА «Новости». Для переизбрания ей требовалось простое большинство голосов, то есть минимум 361 голос из 720.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила евродепутатов утвердить ее на второй срок на посту руководителя ЕК, чтобы построить «сильную Европу».

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    17 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Россия и Венгрия начали искать способ возобновить поставки нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт совместно с энергетическими компаниями Mol и «Лукойл» ищут способы возобновить поставки российской нефти, которые были прерваны из-за «правовой ситуации» на Украине, через которую пролегает нефтепровод «Дружба», сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сейчас «Лукойл» не может осуществлять поставки в Венгрию из-за сложившейся на Украине «правовой ситуации», заявил Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает «Коммерсант».

    «Сейчас мы работаем над правовым решением», – сказал он.

    В 2019 году «Лукойл» и Mol подписали соглашение о долгосрочных поставках нефти, предусматривающее ежегодные объемы в 4 млн тонн до 2024 года. Сийярто сообщал, что Венгрия получает 80% российской нефти через Белоруссию.

    Ранее в Венгрии назвали Россию надежным поставщиком газа и нефти.

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    17 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Фон дер Ляйен: ЕК утвердила выделение нового транша помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия (ЕК) одобрила выделение Украине помощи объемом 4,2 млрд евро, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Помощь будет предоставлена в рамках Фонда для Украины, написала фон дер Ляйен в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее Германия решила сократить расходы на Украину.

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    18 июля 2024, 08:53 • Новости дня
    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    Parisien: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров

    СМИ: Зеленский хочет обвинить Москву в срыве переговоров
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский хочет получить от российских властей отказ от участия в мирных переговорах, чтобы затем обвинить Москву в срыве диалога, пишет Parisien.

    Как отметил президент Института перспективных исследований и исследований безопасности в Европе (IPSE) Эммануэль Дюпюи, озвученное Зеленским приглашение призвано показать, что он идет навстречу Москве, однако в случае отказа именно позиция Москвы, а не Киева будет признана контрпродуктивной, передает Ura.ru.

    Эксперты заверяют, что Украина склоняется завершить конфликт с Россией переговорами, однако будет настаивать на собственных условиях.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.

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    17 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    Япония решила направить Киеву 3,3 млрд долларов из замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Японское правительство приняло решение выделить Киеву 520 млрд иен (порядка 3,3 млрд долларов) из полученных от заморозки российских активов средств, сообщает агентство Kyodo.

    Отмечается, что данная сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в 50 млрд долларов, одобренного странами G7, передает «Коммерсант».

    Ожидается, что 20 млрд долларов из этой суммы предоставят США и страны ЕС, а остальные 10 млрд долларов разделят между собой Япония, Канада и Великобритания.

    В июне Япония расширила санкции против России.

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    16 июля 2024, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами

    Востоковед Маслов: Зеленский не понимает правил общения с азиатскими странами

    Эксперт: Зеленский рушит отношения Украины с крупнейшими азиатскими державами
    @ Nathan Howard/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не способен воспринимать альтернативные точки зрения в контексте разрешения конфликта на Украине. Но Индия суверенная страна, не приемлющая указов внешних сил по поводу того, с кем именно ей стоит выстраивать отношения, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов. Ранее из-за резких высказываний в адрес премьер-министра Нарендры Моди в МИД Индии был вызван украинский посол.

    «В высказываниях Зеленского в адрес Индии не стоит искать глубинного смысла. Он точно не пытается отразить позицию Запада в отношении сближения Нью-Дели и Москвы. США не нуждаются в каком-либо дипломатическом посреднике и всегда достаточно откровенно озвучивают свои мысли о том или ином политическом лидере», – обратил внимание Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

    «Скорее всего, мы имеем дело с личными мнением Зеленского, продиктованным его персональными особенностями. Этот человек на психологическом уровне не способен воспринимать альтернативные точки зрения. Он прекрасно понимает, что Индия имеет отличную от украинской позицию по вопросу урегулирования текущего конфликта, которая известна своей прагматичностью», – отмечает он.

    «Что касается предложений Зеленского, они доказали собственную политическую несостоятельность. В связи с этим он крайне негативно относится к другим, более разумным инициативам. Не исключаю, что на этом фоне у него начинают сдавать нервы, что и приводит к подобным дипломатическим конфузам», – указывает собеседник.

    «Однако это не первый промах Зеленского на азиатском векторе. Напомню, что он также достаточно жестко высказывался в адрес политики Си Цзиньпина. Тогда критике подверглось наращивание партнерства между Россией и Китаем. Судя по всему, Зеленский не особо понимает, как именно следует общаться с лидерами восточных государств», – акцентирует эксперт.

    «Подобная прямолинейность вообще не свойственна азиатским культурам. Столь негативный тон в диалоге воспринимается в Индии или в КНР как серьезный репутационный удар. Попытка поставить своего собеседника в ситуацию «потери лица» является грубейшей дипломатической ошибкой. И тот факт, что Зеленский выносит подобные склоки в публичное поле, лишь осложняет положение дел», – подчеркивает Маслов.

    «Думаю, выскажи он ту же самую позицию за закрытыми дверями, в рамках разговора с глазу на глаз, Дели сумел бы воспринять его слова менее болезненно. Однако неопытность и резкость Зеленского играет с ним злую шутку. Его стиль способствует постепенному разрушению отношений Украины с крупнейшими азиатскими державами», – добавляет он.

    «Кроме того, Нью-Дели пытается выстроить по-настоящему независимую внешнюю политику. Нарендра Моди шаг за шагом разбивает миф о том, что Индия якобы придерживается западного фарватера на международной арене. Суверенитет в целом очень важная тема для восточных государств. Поэтому любые указки о том, с кем именно нужно «дружить», воспринимаются крайне негативно», – уточняет собеседник.

    «К тому же нейтральная позиция Индии в конфликте России и Украины продиктована дипломатическими традициями этой страны. Нью-Дели всегда пытался балансировать между противоборствующими сторонами, не втягиваясь в лишние противостояния. Вот и сейчас это государство старается придерживаться взвешенной позиции», – детализирует эксперт.

    «Кроме того, правительству Моди выгодны хорошие отношения с Москвой. Нью-Дели видит в нашей стране перспективный рынок, на котором будут пользоваться большим спросом индийские продукты питания, а также товары нефтехимической отрасли. Нас связывают и совместные проблемы евразийской безопасности», – резюмирует Маслов.

    Ранее в МИД Индии был вызван украинский посол. Дипломаты обсудили резкие высказывания Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Москву, сообщает издание The Economic Times. Нью-Дели выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, а также отложил проведение совместной с Киевом рабочей группы по развитию культурных связей.

    Демарш украинскому послу был выражен в связи с тем, что Зеленский назвал поездку Моди в Россию «сокрушительным ударом по мирным усилиям». «Удручающе видеть, как лидер крупнейшей демократии обнимается с самым известным преступником в мире в Москве», – заявил он.

    Напомним, визит Нарендры Моди в Россию прошел с 8 по 9 июля. В рамках переговоров с Владимиром Путиным он подчеркнул важность достижения мира, отметив, что война не является решением противоречий между двумя государствами. При этом оба лидера подчеркнули важность урегулирования противостояния за счет диалога.

    Владимир Зеленский не в первый раз критикует азиатские державы. Так, в июне в рамках форума «Диалог Шангри-Ла» он назвал Китай «инструментом в руках Владимира Путина», добавив, что КНР фактически поддерживает конфликт. Кроме того, он обвинил председателя страны Си Цзиньпина в поставке элементов оружия Москве. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина провалила азиатский вектор внешней политики.

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    18 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    NYT заявила об угрозе коллапса энергосистемы Украины

    New York Times указала на угрозу коллапса энергосистемы Украины из-за аномальной жары

    Tекст: Антон Антонов

    На большей части Украины температура воздуха достигает 40 градусов, из-за аномальной жары возможен коллапс энергосистемы страны, пишет New York Times.

    Как пишет New York Times, жара вызвала рост энергопотребления и перегрузку электросети, так как работают кондиционеры и охладительные установки. Власти ответили на сложившуюся ситуацию веерными отключениями по всей стране, передает ТАСС.

    Киев обсуждает с ЕС отмену ограничений по импорту электроэнергии (сейчас лимит установлен на уровне 1,7 ГВт). Украина требует от Запада передать ей запчасти со старых электростанций.

    New York Times назвала массовые отключения электричества «предвестником того, чего стоит ждать зимой», поскольку отремонтировать электростанции Украина вряд ли успеет. Власти Украины задумались об установке сотен газовых турбин по всей стране для разветвления энергосистемы. Однако, как отмечают эксперты, «идея великолепна на бумаге, но сложна в реализации».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    18 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    В Финляндии заявили об очереди из сотен ждущих убежища россиян

    Yle: Сотни россиян подали заявление на предоставление убежища в Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько сотен россиян ждут очереди на предоставление им убежища в Финляндии , на рассмотрении находятся 1,1 тыс. заявлений от граждан России, при этом 400 из них – от женщин, сообщил канал Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

    Очереди образовались из-за того, что теперь каждая страна ЕС разрабатывает собственные правила работы с просителями убежища из России, потому что агентство Европейского союза (ЕС) по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих принципов работы с россиянами, которые хотят уехать жить в ЕС, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Yle.

    Между тем, по данным иммиграционной службы Финляндии, с прошением об убежище к финским властям обратились 714 россиян, каждый случай рассмотрят в индивидуальном порядке.

    С октября 2022 года по конец мая 2024 года 232 россиянам вынесли положительное решение о предоставлении убежища и 95 отказали, а 363 заявления были отозваны. По словам главы отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинена, отозвавшие заявления вернулись в Россию или уехали в безвизовые для россиян государства.

    Ранее стало известно, что решение о выдворении из Финляндии будет приниматься пограничником в кратчайшие сроки, а беженцу будет предписано вернуться в страну, из которой он прибыл.

    Напомним, Совет ЕС окончательно утвердил пакт о миграции и предоставлении убежища, направленный на комплексное ужесточение миграционных норм сообщества.

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