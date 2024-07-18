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Детский омбудсмен Львова-Белова обсудила с главой Тывы вопросы сиротства
Детский омбудсмен Львова-Белова посетила Тыву и встретилась с главой региона
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова посетила Тыву в рамках всероссийской инспекции профилактики социального сиротства, она встретилась с главой региона Владиславом Ховалыгом.
Детский омбудсмен обсудила с руководителем республики защиту прав детей и необходимые меры поддержки семей, сообщается на сайте уполномоченного.
По поручению президента России Владимира Путина уполномоченный проводит всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Команда детского омбудсмена в течение нескольких дней посетила 12 стационарных учреждений региона, где находятся дети, встретилась с представителями НКО, поговорила с семьями.
На встрече с Ховалыгом Львова-Белова отметила, что в регионе применяется ряд эффективных практик: функционирует государственный реабилитационный центр, где помогают избавиться от алкогольной зависимости, ведется внутриведомственный учет в сельских поселениях, работает центр для оказания полустационарных услуг детям-инвалидам на условиях дневного пребывания.
Был озвучен и ряд проблем, выявленных в ходе мониторинга. Среди них – межведомственная несогласованность и отсутствие продуктивного взаимодействия органов системы профилактики. Тревожными факторами Львова-Белова назвала увеличение числа случаев повторного помещения детей в учреждения, необоснованную госпитализацию, а также нарушение родственных связей при размещении детей в интернатных учреждениях.
При этом, по словам Ховалыга, регион заинтересован в переменах, сокращении числа детей в учреждениях и сохранении родных семей.
В ходе визита в республику омбудсмен посетила в городе Кызыл Республиканскую детскую больницу, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, Центр социальной помощи семье и детям.
Кроме того, вместе с главой республики Львова-Белова провела расширенное совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и членами межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве региона.
«Уровень рождаемости в Тыве выше среднероссийских показателей. Нужно прилагать больше усилий, чтобы семьи были устойчивыми, и дети воспитывались дома», – отметила омбудсмен.