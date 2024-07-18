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    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Трампа чуть не погубил непрофессионализм спецслужб

    В России представить себе на мероприятиях с участием первых лиц неприкрытую крышу как идеальную снайперскую позицию просто невозможно. У нас на всех таких крышах даже голуби минимум в звании капитана. А тут полнейшая безответственность, помноженная на слишком уж широко понимаемую политическую и пропагандистскую составляющую.

    14 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Трамп выбрал себе замену из нищих американских туземцев

    Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.

    8 комментариев
    18 июля 2024, 07:40 • Новости дня

    Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Подполье: Российские войска нанесли удар по аэродрому Миргорода и НПЗ Кременчуга

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удар по военному аэродрому Миргорода в Полтавской области Украины, а также по НПЗ Кременчуга, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Прилетело в стороне военного аэродрома, который после прошлых ударов опять начал принимать самолеты, среди которых оказались тренировочные британского производства, замеченные в небе над Харьковом», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Лебедева, после удара местные жители наблюдали большое зарево и «сильную взрывную волну».

    Также два удара были нанесены в направлении НПЗ Кременчуга, сопровождавшиеся  взрывами.

    «Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых», – отметил он.

    Лебедев пояснил, что на территории завода производился ремонт тяжелой гусеничной техники.

    Напомним, ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины.

    17 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной

    Военный эксперт Леонков назвал провокацией полет британского самолета Grob Prefect T1 над Украиной

    Военный эксперт оценил пролет самолета британских ВВС Grob над Украиной
    @ raf.mod.uk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Grob Prefect T1 – небольшой самолет, который в Британии используется для начальной летной подготовки. Киеву же аппарат могли передать в виде военной помощи. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в небе над Украиной заметили британский учебно-пилотажный самолет.

    «Grob Prefect T1 – это британский учебно-пилотажный самолет. Он относится к легкой авиации. Такие аппараты могут находиться в воздухе продолжительное время, но все зависит от нагрузки, которая установлена на борту», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он напомнил, что в Британии Grob Prefect T1 используется для отработки летчиками навыков полета. На Украину же самолет мог попасть в виде военной помощи. «Аппарат засветился на портале Flightradar, поскольку на нем был включен транспондер. С другой стороны, если бы этого не было сделано, то наши военные, скорее всего, сбили бы неопознанную цель», – рассуждает собеседник.

    Вместе с тем вопрос о том, почему Grob Prefect T1 беспрепятственно проследовал по маршруту над территорией Украины, пока остается открытым. «Я допускаю, что мы изучали новую цель», – считает эксперт. При этом действия противника он назвал провокацией. По мнению спикера, задачей украинского командования было в том числе понять, как среагируют наши зенитно-ракетные комплексы.

    После «пробного» пролета ВСУ могут начать активнее использовать Grob Prefect T1 в качестве разведчика, установив необходимое дополнительное оборудование. «Причем не исключено, что привлекать к этой работе будут специалистов из сельскохозяйственной авиации. На Украине существует проблема с профессиональными летчиками, поэтому тем, кто ранее занимался опылением полей, вполне могут поручить вести разведку», – уточнил Леонков.

    В этой связи он напомнил об инциденте, произошедшем в апреле 2023 года. Тогда в Брянской области упал украинский самолет, который занимался разведкой местности. «Как показывает опыт, подавление таких целей для нас не проблема», – подчеркнул эксперт. 

    Кроме того, Grob Prefect T1 может быть использован в качестве ПВО. Летчики ВСУ уже охотятся за российскими БПЛА на Як-52. «Скорость таких самолетов не очень большая. Противник использует машины в режиме догоняющего: первый летчик управляет, второй – из пулемета пытается поразить цель. Эту задачу может решить и британская машина. При этом Grob Prefect T1, скорее всего, доработают, подвесив пулемет», – заключил Леонков. 

    Ранее над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Британии. Согласно данным портала Flightradar, аппарат появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области. Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области. Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Между тем Киев в скором времени может получить от Запада истребители F-16. Самолеты были обещаны Украине прошлым летом, одним из условий было то, что украинские летчики пройдут обучение для управления этими истребителями. В передаче участвуют Дания, Нидерланды, Норвегия. Уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый F-16.

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    16 июля 2024, 14:34 • Новости дня
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    Назначена премия за первый сбитый на Украине F-16
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные получат премию в 15 млн рублей за первый сбитый на Украине истребитель F-16, сообщили в компании «Форэс» Министерству обороны России.

    Минобороны сделало публикацию, что директор компании «Форэс» Илья Потанин пообещал выплатить поощрение за уничтожение боевых самолетов F-15, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что бойцы группировки «Центр» были премированы за уничтожение натовских танков под Авдеевкой.

    Ранее уже сообщалось, что уральская компания «Форэс», которая производит пропант для нефтяных скважин, объявила премию в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.


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    16 июля 2024, 08:45 • Новости дня
    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Подполье сообщило об ударе по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке Запорожской области

    Нанесен удар по пополнению ВСУ в Новоандреевке Запорожской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар по новоприбывшей группе боевиков ВСУ в Новоандреевке, уничтожено скопление техники в Гуляйполе, а также 12 пунктов дислокации украинских военных в Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Источник подпольщиков сообщил, что российские ракеты уничтожили в Гуляйполе технику, был нанесен удар по артиллеристам, которые спрятались в кустах возле здания. Кроме того, удар пришелся по танку, который взорвался вместе с экипажем и десятком боевиков ВСУ, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, в Новоандреевке удар пришелся по только что прибывшей группе украинских военных, спрятавшейся в кустах около одного административного здания.

    Кроме того, всего за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 домов, где ВСУ устроили пункты дислокации, мирные жители не пострадали, следует из данных подполья.

    Ранее под Харьковом уничтожен украинский состав с боеприпасами.

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    16 июля 2024, 13:38 • Новости дня
    ПВО России сбила украинский Як-52 с пулеметной установкой

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили с помощью пулемета украинский самолет Як-52, сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО за этот период сбили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь снарядов HIMARS, 28 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    С начала СВО уничтожены 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 дронов, 552 ЗРК, 16 594 танка и других бронемашин, 1378 машин РСЗО, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    16 июля 2024, 14:14 • Новости дня
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    Политолог Корнилов: Урегулирование на Украине зависит не от Орбана, а от русского солдата
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Усилия премьера Венгрии по урегулированию конфликта вокруг Украины направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс после ноября, когда в США пройдут выборы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Виктор Орбан написал письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором призвал возобновить дипломатические отношения с Россией.

    «Сообщения о том, что Виктор Орбан по итогам «миротворческого вояжа» разослал европейским лидерам послание, появлялись в прессе и прежде. Если верить утечке, опубликованной газетой Bild, письмо венгерского политика относительно короткое – всего полторы страницы. Вряд ли там описаны все подробности визитов политика на Украину, в Россию, Китай и США», – отметил политолог Владимир Корнилов.

    Вместе с тем в послании отражены все пункты, о которых Орбан говорил публично, считает он. «Инициативы премьера, по сути, направлены в будущее. Он надеется реализовать на практике миротворческий процесс по украинскому вопросу после ноября, поскольку пока у власти в США Байден и текущая администрация США. И как венгр пишет в письме, вряд ли что что-то может сдвинуться с места. Премьер убежден, что Трамп после победы запустит мирный процесс», – детализировал собеседник.

    При этом Орбан предупреждает лидеров ЕС о том, что после возвращения к власти экс-президента финансовое бремя поддержки Украины будет возложено на Европу. «А европейцам не справиться с этой задачей», – уточнил Корнилов. Отчасти поэтому он выступает и за возобновление дипломатических отношений с Россией. Однако, по оценкам эксперта, этого не произойдет в ближайшее время. «Рассчитывать на какие-то изменения в Евросоюзе мы можем только в том случае, если в объединении произойдут тектонические сдвиги», – считает он.

    Пока же миротворческие усилия венгерского политика раздражают Брюссель. Политолог напомнил, что ЕС бойкотирует встречу глав МИД в Будапеште, а западные политики и журналисты всячески критикуют Орбана. «Так, газета The Times выпустила материал, в котором премьера называют «апологетом Путина». А Хиллари Клинтон и вовсе считает венгра «иностранным автократом», – указал спикер.

    В схожем ключе выступают в Киеве. Поддержку Орбану высказывают Россия и Китай. Корнилов напомнил заявление Владимира Путина о том, что Москва приветствует миротворческие миссии, но считает завершение конфликта вокруг Украины через посредников маловероятным. «Другое дело, что урегулирование противостояния будет зависеть вовсе не от Орбана, Трампа или кого бы то ни было еще. Не нужно испытывать никаких иллюзий – мир на эту землю несет русский солдат», – заключил Корнилов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю. Послание было сформулировано по итогам недавних «дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом», его содержание приводит Bild.

    В письме из десяти пунктов Орбан отмечает, что по общему мнению, «интенсивность военного конфликта в ближайшем будущем радикально обострится». Он призвал ЕС возобновить отношения с Россией, провести переговоры с Китаем о мирной конференции и наладить политическое взаимодействие со странами Глобального Юга, чье уважение к союзу «было потеряно из-за позиции по конфликту на Украине».

    Венгерский премьер раскритиковал Джо Байдена, поскольку он «не способен изменить текущую провоенную политику» Соединенных Штатов. Дональд Трамп, по мнению Орбана, «после победы на выборах не будет ждать своей инаугурации, а сразу же будет готов действовать» с целью добиться мира на Украине. «У него есть подробные и обоснованные планы на этот счет», – говорится в письме.

    Накануне советник премьер-министра Венгрии и его однофамилец Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet сообщил, что Виктор Орбан направил лидерам Европейского совета предложения об урегулировании конфликта на Украине. Балаж Орбан подчеркнул, что венгерская инициатива отличается «реалистичной оценкой ситуации». В ней также содержится соответствующий график необходимых действий. Он отметил, что в Европе до сих пор имеются силы, поддерживающие войну, представители которых негативно воспринимают выдвинутые Будапештом предложения.

    Тем временем Politico сообщает, что в ЕС планируют бойкотировать встречу глав МИД объединения в столице Венгрии. По данным издания, глава дипломатии союза Жозеп Боррель хочет созвать министров на формальный совет по иностранным делам в тот же день, когда должен пройти саммит в Будапеште. Данный жест должен стать «четким сигналом» для Орбана о том, что он не может говорить от лица всей организации.

    Высокая активность премьер-министра Венгрии в сфере урегулирования украинского конфликта может привести к потере страной председательства в ЕС. Ряд европейских чиновников всерьез рассматривают возможность прекращения или сокращения срока пребывания республики на данном посту. Однако, по мнению германского политолога Александра Рара, реализовать подобные планы будет непросто.

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    16 июля 2024, 08:29 • Новости дня
    Киев перебросил в Часов Яр группу иностранных наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа иностранных наемников переброшена в Часов Яр, сообщили в силовых структурах Донецкой народной республики.

    Как говорится в сообщении, по данным средств объективного контроля, ВСУ перебросили в Часов Яр группу иностранных наемников, некоторые из которых находятся на переднем крае обороны, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, радиоперехваты фиксируют переговоры на английском и немецком языках.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что укрепрайон украинских войск, в котором находились, предположительно, иностранные наемники, уничтожен в Часовом Яре.

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    17 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС

    Над территорией Украины заметили учебно-пилотажный самолет британских ВВС

    Над Украиной заметили самолет Grob британских ВВС
    @ Tony Hisgett/Wikipedia

    Tекст: Максим Попов

    Над территорией Украины был замечен учебно-пилотажный самолет Grob G120TP-A Prefect T1 ВВС Великобритании, сообщил сервис Flightradar.

    По имеющейся информации, самолет появился во вторник в 18.26 мск в Кировоградской области Украины, передает РИА «Новости».

    Затем он пролетал над Харьковской, Сумской, Николаевской и Черниговской областями. Также британский самолет заметили над подконтрольными ВСУ территориями ДНР и Запорожской области.

    Примерно в 1.32 мск он пропал с радаров.

    Напомним, накануне в России назначили премию за первый сбитый на Украине F-16.


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    15 июля 2024, 09:48 • Новости дня
    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов заявил, что достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю

    Рогов: Достижения прошлогоднего контрнаступления ВСУ сводятся к нулю
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Достижения контрнаступления, проводимого ВСУ летом 2023 года в Запорожской области, сводятся к нулю, противник уже потерял более 80% захваченных тогда территорий, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ теряют захваченные в рамках так называемого летнего контрнаступления в 2023 году территории, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что оплаченные жизнями десятков тысяч солдат ВСУ результаты так называемого контрнаступления, сводятся к нулю благодаря героическим и действиям ВС России.

    «На сегодня освобождено свыше 80% захваченных тогда территорий на времевском, васильевском и ореховском направлениях», – сказал он. Рогов отметил также, что в ходе контрнаступления летом 2023 года ВСУ захватили села Урожайное и Старомайорское, которые находятся на стыке Запорожской области и ДНР.

    Напомним, в воскресенье в Минобороны сообщили, что российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в ДНР.

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    16 июля 2024, 21:04 • Новости дня
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    В Генштабе ВСУ признали потерю Урожайного
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские военные отступили из населенного пункта Урожайное в ДНР и потеряли базу на левом берегу реки Днепр, сообщил источник из Генерального штаба ВСУ украинскому изданию Liga.net.

    По его словам, украинским военным пришлось покинуть село Крынки в Херсонской области на левом берегу Днепра и населенный пункт Урожайное Волновахского района ДНР, поскольку дальнейшее удержание позиций стало невозможным, передает ТАСС.

    В обоих населенных пунктах произошли значительные разрушения зданий и укрытий, что привело к необходимости отступления украинских войск.

    Минобороны РФ сообщило об освобождении Урожайного 14 июля, а губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что ВСУ прекратили попытки пересечь реку Днепр в Херсонской области после неудачи в Крынках, бои теперь развернулись на островах.


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    17 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    Российские войска уничтожили десять переправ ВСУ через Оскол под Купянском

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные за последние несколько суток уничтожили около десяти водных переправ украинских сил через реку Оскол в районе Купянска Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в течение последних нескольких суток российская армия на Купянском направлении сосредоточила свое внимание на нарушении логистики ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Нашими военнослужащими было уничтожено около десяти переправ через реку Оскол», – отметил Марочко.

    Ранее сообщалось, что украинские военные перестали пытаться переправить крупные десантные группы на левый берег Днепра после провала в Крынках, боевые действия сместились на острова.

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    15 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Генсек НАТО выступил против предложения Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Столтенберг отверг идею Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши сбивать ракеты над Украиной, заявив, что Североатлантический альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.

    По его словам, НАТО поддерживает Украину в уничтожении российских самолетов, но сам альянс не будет привлечен к участию в конфликте, пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Столтенберг отказался комментировать возможность вступления Украины в НАТО по частям, он отметил, что следует быть осторожным в высказываниях о том, какое именно решение будет принято относительно Украины.

    При этом генсек НАТО поддержал разрешение США использовать американские ракеты для ударов по России возле границы с Харьковской областью.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.

    До этого польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    16 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом
    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска и Липцов под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Север» поразила живую силу и технику украинской армии у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Поражены 42-я механизированная бригада, 125-я бригада теробороны и 13-я бригада нацгвардии, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила пять контратак украинских штурмовиков 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли до 230 человек, танк, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, САУ «Гвоздика» и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

    Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 14-й, 44-й, 66-й, 115-й механизированных, 143-й, 144-й пехотных бригад ВСУ, 103-й, 127-й и 241-й бригад теробороны у Синьковки, Петропавловки, Подлимана (Харьковская область), Торского, Красного Лимана, Кировска (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР). Также отражена контратака штурмовиков 112-й бригады теробороны.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 545 человек, польскую САУ Krab, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30, три британские гаубицы L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    Южная группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Григоровки, Верхнекаменского, Николаевки, Катериновки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР. Отражена атака 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 560 человек, танк, две бронемашины, три орудия Д-20, САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30, три американские гаубицы М119, станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Хортица-М». Уничтожено полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ у Воздвиженки, Гнатовки, Тимофеевки, Селидово, Щербиновки и Торецка в ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 31-й, 151-й механизированных, 68-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 320 человек, три боевые бронированные машины, включая американский БТР М113, две гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Хортица-М».

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    16 июля 2024, 11:12 • Новости дня
    СК решил расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    В СК пообещали расследовать обстоятельства расстрела российского военного на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следователи СК будут расследовать очередное преступление ВФУ против мирного жителя ДНР, а также обстоятельства расстрела российского военнослужащего, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале СК, согласно сообщению органов исполнительной власти, мирный житель получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета в Шахтерском районе ДНР.

    Кроме того, в Сети боевики запрещенного в России националистического полка «Азов» опубликовали видео расстрела российского военнослужащего.

    «Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», – сообщили в СК.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что расстрелявшим российского военного украинским нацистам не может быть пощады.

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    17 июля 2024, 02:37 • Новости дня
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    В России объявили в розыск замначальника сухопутных войск ВСУ Федорова
    @ Полина Орехова/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Российские власти объявили в розыск первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова, следует из обновленной базы МВД.

    Отмечается, что Федоров родился 8 июня 1954 года. Он разыскивается по статье Уголовного кодекса, но конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Известно, что  в 1992 году Федоров вступил в Вооруженные силы Украины. В июне 1999 года он стал начальником штаба и первым заместителем начальника Главного управления боевой подготовки командования сухопутных войск ВСУ. В августе 2006 года Федоров был назначен на должность первого заместителя начальника штаба сухопутных войск ВСУ.

    Напомним, в начале июля бывшего командующего группировкой ВСУ «Юг» Соколова объявили в розыск в России.


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    16 июля 2024, 08:15 • Новости дня
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Марочко: Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ в районе Стельмаховки на Купянском направлении, которая пыталась проникнуть на позиции ВС России, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, украинские диверсанты попытались проникнуть на передовые позиции российских войск в районе Стельмаховки, но двое из них подорвались на минном заграждении, третий был застрелен, передает РИА «Новости».

    Один из подорвавшихся на мине рассказал, что всего в группу диверсантов входило восемь человек, они собирались захватить в плен российских военных.

    Ранее российские разведчики из группы «Восток» уничтожили диверсантов ВСУ у Времевского выступа.

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