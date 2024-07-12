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ВС России нанесли 39 групповых ударов за неделю по авиабазам и предприятиям ВПК Украины
Российские военные за последние семь дней нанесли 39 групповых ударов по украинским авиабазам, предприятиям ВПК и объектам энергетики, сообщило Минобороны России.
Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударными дронами, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Целями стали авиационные базы ВСУ, предприятия ОПК Украины, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников. Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
За неделю группировка «Север» улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 1,8 тыс. человек, два танка, четыре боевые бронированные машины, 34 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям четырех механизированных, танковой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, трех бригад теробороны. В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 3,4 тыс. человек, пять танков, 32 орудия полевой артиллерии.
«Южная» группировка поразила живую силу и технику пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, в ее зоне ответственности армия Украины потеряла до 4,3 тыс. человек, три танка, четыре боевые бронированные машины, 59 орудий полевой артиллерии.
Группировка «Центр» освободила населенные пункты Сокол, Чигари, Яснобродовку и Восход в ДНР. Поражены формирования шести механизированных, двух пехотных бригад, а также двух соединений теробороны. ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 2,7 тыс. человек, два танка, включая американский М1А1 Abrams, девять боевых бронированных машин и 26 орудий полевой артиллерии.