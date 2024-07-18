Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.11 комментариев
Шольц призвал работать над возвращением к переговорам о сокращении вооружений
Шольц заявил о необходимости приложить все усилия для возвращения ведущих держав к переговорам о сокращении вооружений
Необходимо предпринять все возможные усилия, чтобы ведущие мировые державы вернулись к переговорам о контроле над вооружениями и пришли к соглашению об их сокращении, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Все, что мы делаем, должно привести к тому моменту, даже если он сейчас кажется далеким, когда вопросы контроля над вооружениями будут обсуждаться крупнейшими мировыми державами», – приводит слова Шольца ТАСС со ссылкой на ARD.
Он заявил, что нужно стремиться к выходу «из гонки вооружений» и к договоренностям «о сокращении вооружений». При этом, по версии Шольца, Россия отказалась от всех соглашений о разоружении, а Германии приходится отвечать и «быть настолько сильной», чтобы на нее «никто не нападал».
Напомним, Москва указывала, что США с союзниками подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности. Вашингтон в одностороннем порядке прекратил Договор по ПРО, затем США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а после – вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу.