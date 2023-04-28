Шойгу раскритиковал США за эрозию мировой архитектуры безопасности

Шойгу: США с союзниками подвергли эрозии мировую архитектуру безопасности

Соединенные Штаты с союзниками в стремлении сохранить глобальное доминирование подвергли серьезной эрозии мировую архитектуру безопасности, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны на совещании министров обороны стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Нью-Дели заявил, что по их инициативе начался процесс слома и демонтажа ключевых договоренностей по контролю над вооружениями, передает РИА «Новости».

Сначала Вашингтон в одностороннем порядке прекратил советско-американского Договора по ПРО, напомнил Шойгу. Затем США отказались ратифицировать Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, а после – вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу, перечислил министр обороны.

Встреча министров обороны стран ШОС, отметил Шойгу, проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки. По его словам, в процессе становления нового многополярного мира происходят кардинальные, динамичные и необратимые изменения, чему активно противодействует коллективный Запад.

Министр обороны России заявил, что США и их союзники стремятся переформатировать систему межгосударственных отношений, создавая подконтрольные региональные альянсы. При этом на государства, которые проводят независимую политику, оказывается беспрецедентное давление, в том числе используются неприкрытый шантаж и угрозы. США распространяют грубую дезинформацию, устраивают цветные революции и госперевороты, подчеркнул глава военного ведомства, назвав это визитной карточкой Запада.

В этой связи министр напомнил, что Россией в 2021 году был инициирован диалог с Западом по стратегической стабильности, однако предложения Москвы были отвергнуты. Запад не желает выстраивать равноправное партнерство, указал Шойгу.

Также Шойгу пригласил коллег из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в очередной конференции по международной безопасности, которая пройдет в Москве в этом году.

Ранее Шойгу подчеркивал, что боевой потенциал и возможности практически всех стран Североатлантического альянса задействовали против России с началом спецоперации на Украине.

