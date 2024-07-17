Кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс – самый успешный «хиллбилли» в истории человечества. Хиллбилли – от «Билли с холмов» – термин, обозначающий определенную группу белого населения Аппалачских гор. Это социальные низы Кентукки, Огайо, Вирджинии и прочих штатов вокруг горного хребта.0 комментариев
Власти объявили о строительстве и модернизации аэропортов Северного Кавказа
Аэропорты будут построены либо реконструированы во всех регионах Северного Кавказа, рассказал вице-премьер России Александр Новак.
По его словам, в каждом из регионов будет построен либо реконструирован аэропорт, также будут увеличены мощности железной дороги, расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с нашими южными странами-партнерами, передает ТАСС.
Он напомнил, что транспортные маршруты, проходящие через субъекты Северного Кавказа, входят в состав транспортного коридора «Север – Юг», который совместно реализуется Россией, Азербайджаном и Ираном. Для совершенствования этого маршрута сегодня РЖД совместно с иранскими партнерами строит 162-километровый участок железной дороги Решт – Астара.
В аэропорту Махачкалы (Дагестан) проводятся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы взамен старой. Параллельно с этим запланировано строительство нового внутреннего терминала, дополнительного международного терминала и гостиничного комплекса международного уровня.
Аэропорт столицы Ингушетии (г. Магас) принимает несколько рейсов в день. Власти поднимали вопрос о совершенствовании воздушной гавани, вплоть до создания на базе аэропорта Магас крупного хаба.
Аэропорт столицы Нальчика также небольшой, принимает только несколько рейсов в день. Глава республики Казбек Коков обращался к федеральному центру с просьбой поддержать реконструкцию аэропорта. По мнению региональных властей, для развития аэропорта нужно расширять взлетно-посадочную полосу.
В столице Карачаево-Черкесии Черкесске аэропорта нет, туристы и жители региона пользуются услугами аэропорта Минеральных Вод. Жители Ставрополя, столицы Ставропольского края, а также города-курорта Пятигорска тоже едут в аэропорт Минеральных Вод, либо в аэропорт Ставрополя (сейчас в нем строят новый терминал для международных рейсов). Аэропорт Владикавказа прошел реконструкцию в 2022 году, при участии холдинга «Новапорт» был построен новый пассажирский терминал и другая инфраструктура.
Власти Чечни планируют реконструкцию и строительство международного аэропорта Грозный до конца 2026 года.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с членами комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО заявил, что на курортах Северного Кавказа не везде созданы комфортные условия для туристов, уровень сервиса нужно подтянуть.