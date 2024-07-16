  • Новость часаПутин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия удивляет успехами в мировой торговле
    Медведев призвал казнить украинских нацистов за расправу над российским пленным
    Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Мне безразлично, что будет с Украиной
    Фицо назвал угрозой всему миру членство Украины в НАТО
    Путин проехал за рулем Lada Aura и дал оценку автомобилю
    Песков: «Азов» – фашисты, их нужно уничтожать
    Орбан предложил Евросоюзу восстановить отношения с Россией
    Республиканцы призвали НАТО отказаться от ввода войск на Украину
    Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о Моди
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем прощать релокантов

    Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Евро-2024 хочется поскорее забыть

    Европейские футбольные чиновники не смогли реализовать лозунг «Футбол объединяет», если вообще хотели. Это подтвердят и турки, и сербы. С отстранением России УЕФА справилась блестяще, а вот навести порядок в собственном европейском доме они оказались неспособны.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кому выгоден удар по детской больнице в Киеве

    ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.

    10 комментариев
    16 июля 2024, 12:34 • Новости дня

    Путин провел встречу с главой Тверской области Руденей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей после открытия участка трассы М-11 «Нева» в обход Твери.

    Глава региона выразил благодарность президенту за открытие транспортного коридора, передает ТАСС.

    «Знаю, что вы постоянно этому уделяли внимание. Сейчас (зампред правительства) Марат Шакирзянович (Хуснуллин) сказал, что руководители регионов были включены в эту работу. Вы точно были включены в эту работу, я это знаю, постоянно об этом говорили. Так что и вам тоже спасибо за внимание к этому объекту и результатам этой большой работы, очень важной для Тверской области», – сказал Путин губернатору.

    Во вторник президент дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он прибыл туда за рулем Lada Aura.

    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

    Коментарии (28)
    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

    Коментарии (19)
    15 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Песков заявил об усилении охраны Путина

    Песков: Безопасность Путина усилена с учетом напряженности в мире

    Песков заявил об усилении охраны Путина
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность президента России Владимира Путина усилена, для ее обеспечения делается все необходимое, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в свете покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

    По его словам, охрана Путина усилена «по понятным причинам и вне зависимости от упомянутых происшествий», передает ТАСС.

    Песков отметил, что безопасность президента России обеспечивается на должном уровне, с учетом международной эскалации напряженности в целом.

    Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Песков заявил, что Путин надежно защищен от угроз киевского режима.

    Коментарии (23)
    13 июля 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон о выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

    Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, выплата будет предоставляться россиянам, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами, а с доходов оплачивают НДФЛ.

    Уточняется, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, который установлен в области по месту жительства.

    Известно, что размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой НДФЛ за предшествующий году обращения год по ставке в 6%. То есть по итогам года семье будет возвращаться разница между 13% и 6% налога.

    Подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Соцфонда можно с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был исчислен НДФЛ.

    Выплата производится каждому из родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии, что они не имеют задолженности по уплате алиментов.

    Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Коментарии (16)
    13 июля 2024, 19:57 • Новости дня
    Лукашенко пообещал обсудить с Путиным мирные переговоры по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным украинский кризис, и отметил, что необходимо договариваться, поскольку российская сторона к этому готова.

    На Украине называют белорусов «чуть ли не врагами», но белорусская сторона не враг для украинцев, заявил Лукашенко, передает БелТА.

    «Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока подталкиваемые натовцами (мы это видим по последнему совещанию блока НАТО) украинцы воюют», – отметил он.

    По его мнению, договоренности нужно наладить «побыстрее», поскольку вместо диалога и разговора «будет эскалация, и будут гибнуть люди».

    Лукашенко пообещал, что поговорит на тему договоренностей с российским коллегой в ближайшее время.

    В июне президент России Владимир Путин называл условия для начала мирных переговоров с киевским режимом. Украинские власти для этого должны вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (11)
    16 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Время в пути между Москвой и Петербургом по М-11 сократится почти на час благодаря новому обходу Твери, заявил президент России Владимир Путин. Он приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва – Петербург за рулем Lada Aura.

    «Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – цитирует ТАСС Путина.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с Запада на Восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    Параллельно со строительством нового участка дороги велась работа по созданию придорожной инфраструктуры, организованы две площадки отдыха на 176 км М-11 «Нева». Здесь будут две самые современные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30-35 часов до 17,5 часов. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

    Коментарии (6)
    13 июля 2024, 17:40 • Новости дня
    Путин обязал депутатов и сенаторов согласовывать поездки за границу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутатам и сенаторам предстоит согласовывать свои выезды за рубеж, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин в субботу.

    Закон предусматривает возможность досрочного прекращения полномочий при несогласованном выезде парламентария за пределы страны, ответственность за это решение возлагается на соответствующую палату парламента, передает ТАСС.

    Исключение при согласовании поездок составят лишь служебные командировки.

    Введение согласования обусловлено возникновением новых угроз безопасности России, закон создает дополнительные гарантии защиты депутатов от неправомерного преследования со стороны правоохранителей и судов недружественных стран, говорится в пояснительной записке.

    Порядок и сроки выезда парламентариев будут определяться советом соответствующей палаты.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике.

    Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.

    Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.

    Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.

    Коментарии (7)
    16 июля 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти.

    Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которого началось весной 2022 года, сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Самарской области, передает ТАСС.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30–60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30–35 часов до 17,5 часа. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

    Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» началось в конце 2019 года по поручению президента РФ. Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.

    Ранее Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери.

    Коментарии (0)
    13 июля 2024, 20:53 • Новости дня
    Песков: Кремль своевременно сообщит о встрече Путина и Лукашенко

    Tекст: Алексей Дегтярев

    О встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко сообщат в свое время, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Кремль своевременно сообщит о встрече двух глав государств, заявил Песков, передает ТАСС.

    В субботу Лукашенко заявлял, что намерен встретиться с российским коллегой и обсудить урегулирование украинского вопроса.

    Коментарии (0)
    14 июля 2024, 10:23 • Новости дня
    Путин поздравил сотрудников рыбного хозяйства с праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников рыбопромышленного комплекса России с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Сегодня рыбопромышленный комплекс нашей страны успешно адаптируется к требованиям внутреннего рынка и непростым внешнеэкономическим условиям, проходит через масштабную модернизацию. На отечественных верфях строятся промысловые суда, создаются перерабатывающие заводы и логистическая инфраструктура, растет конкурентоспособность и технологическая независимость этого стратегически важного сектора», – передает ТАСС текст телеграммы.

    Президент отметил внимание, уделяемое отраслевой науке, подготовке квалифицированных кадров, созданию достойных условий труда. «Отрадно, что, решая задачи, стоящие перед рыбохозяйственным комплексом, вы опираетесь на опыт и замечательные традиции предшественников», – добавил глава государства.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Путин: Для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Президент Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.

    «Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России», – передает РИА «Новости» слова Путина во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.

    Ранее президент Владимир Путин во время посещения выставки достижений Якутии заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин: ДНР и ЛНР увеличили почти на треть выпуск металлопродукции

    Путин: ДНР и ЛНР увеличили на 30% выпуск металлопродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении в ЛНР и ДНР производства металлопродукции почти на треть за год.

    «За последний год по сравнению с предыдущим – за 2023-й по сравнению с 2022-м – в Луганской народной республике и Донецкой народной республике производство металлопродукции увеличилось на 30%», – сказал глава государства на церемонии открытия объектов металлургической промышленности в регионах, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что это «очень хороший показатель».

    Ранее Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.


    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции, данные экспертов привел президент России Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.

    «Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали», – указал он, передает ТАСС.

    Путин назвал важным тот факт, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.

    «Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины», – заключил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.

    Коментарии (0)
    15 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в запуске новой коксовой батареи в Магнитогорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината, сообщила пресс-служба Кремля.

    Установка, состоящая из четырех блоков по 50 печей в каждом, позволит выпускать 2,5 млн сухого коксующегося угля в год, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Кроме того, применение новых технологий сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.

    Ранее Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР.

    Коментарии (0)
    Главное
    СК намерен расследовать расстрел российского военного боевиками «Азова»
    Российские войска уничтожили украинскую ДРГ в районе Стельмаховки в ЛНР
    Politico: Назначение Вэнса станет катастрофой для Украины
    В ФБР заявили о возможной «мести» за покушение на Трампа
    У пытавшегося угнать самолет России разведчика ВСУ не оказалось денег на залог
    Володин запустил голосование о полном запрете электросамокатов на улицах
    Таиланд сделал постоянным 60-дневный безвиз для россиян

    Россия удивляет успехами в мировой торговле

    Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита. В целом постсоветская Россия всегда зарабатывала на экспорте больше, чем тратила на импорт, но когда подобный заработок растет на фоне попыток Запада его отобрать, это вызывает уважение. Как России удается такой кульбит и почему две крупнейшие экономки мира – Китай и США – оказались по разные стороны баррикад по торговому балансу? Подробности

    Перейти в раздел

    Спасение Трампа отложило две войны

    Убийство Дональда Трампа грозило разрушительными последствиями не только США, но и всему миру. Вместо этого Трамп стал лидером гонки за пост президента и выбрал себе в напарники идеального с точки зрения России кандидата – Джея Ди Вэнса. Теперь вопрос стоит так, чтобы предотвратить третью мировую войну, а не так, чтобы ее начать. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответ на новые ракеты в Европе даст «конструкторская подсобка» России

    Сразу четыре страны ЕС договорились о разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД). В их числе Франция, Германия, Италия и Польша. При этом ранее стало известно о размещении американских ракет того же класса в ФРГ в 2026 году. Зачем европейцам понадобились свои ракеты и чем на это ответит Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Охрана Трампа допустила анекдотические ошибки

    «Вопиющее фиаско». Такими словами специалисты и пресса подводят итоги деятельности Секретной службы США – организации, которая должна была защищать Трампа от любых покушений. Какие именно ошибки допустила охрана, как надо было действовать правильно и почему сами агенты спецслужб признают, что все произошедшее «смахивает на старый анекдот»? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............