Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.31 комментарий
Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.31 комментарий
Играя в большую геополитику, премьер Венгрии Виктор Орбан стремится добиться вполне «местечковых» целей. Но для их достижения ему понадобятся Россия, Турция, Китай и, конечно, Евросоюз. И Украина в качестве объекта.0 комментариев
Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.29 комментариев
По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».
Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.
МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000
Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.
«ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.
Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.
Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.
В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.
В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.
В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.
Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.
В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».
Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.
В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.
Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».
Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.
В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине
Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».
По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.
В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.
Речь идет о подготовке тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО. Представитель подразделения сообщил, что тренеры должны будут «оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным» для учащихся школ. По его словам, тренеры поделятся знаниями со своим подопечными «уже во время преподавания», передает ТАСС.
В июне администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову» (признан в России террористической организацией и запрещен).
Безуглая: Главком ВСУ Сырский готов к капитуляции и не верит в победу
Безуглая заявила, что что главком ВСУ – преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии, передает РИА «Новости».
По ее словам, что касается позиции Сырского и его окружения, то он согласен на режим прекращения огня и «всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу и искренне считает, что украинцы «не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».
По ее словам, Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате чего была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.
Ранее Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ и призвала его уйти в отставку.
Сообщается, что рядовой полиции поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Он был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. Сейчас его передали сотрудникам СБУ, сообщает РИА «Новости».
По информации издания, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге.
Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о планах компании заключать контракты с еще не построенными электростанциями
По словам Кудрицкого, бизнес получит возможность определить «финансовые инвестиционные модели на пять лет вперед». Первый аукцион, по итогам которого планируется заключать контракты, собираются устроить через несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Кудрицкий пояснил, что компания намерена «на пять лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы». Он подтвердил, что речь идет о «контрактах с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед».
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.
Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика
«Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».
Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».
Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.
Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.
По его словам, военнослужащими Министерства обороны России был уничтожен БПЛА самолетного типа уничтожен над Почепским районом, пострадавших и разрушений нет, передает РИА «Новости».
Ранее Богомаз рассказал, что силами ПВО сбито два украинских беспилотника самолетного типа.
По его словам, ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе, гражданам необходимо спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», передает ТАСС.
Ранее в воскресенье беспилотник был сбит над Белгородской областью.
Воздушная тревога продолжается уже дольше семи с половиной часов, передает ТАСС.
Напомним, накануне взрывы прогремели в украинском городе Днепре (Днепропетровске).
В результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области
Снаряд попал в жилой дом. Один мужчина получил ранение грудной клетки, второй – осколочное ранение мягких тканей живота, у пострадавшей женщины – осколочное ранение в области лопатки. В результате обстрела один дом полностью разрушен, еще два повреждены. Кроме того, повреждения получили две машины, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, в воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе населенные пункты Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области. Один человек получил осколочные ранения.
Смирнов сообщил в Telegram, что в воскресенье обстрелам со стороны вооруженных сил Украины подверглись поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Теткино, деревни Елизаветовка и Новая Николаевка. БПЛА атаковали населенные пункты Суджа, Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье, Махновка, Гордеевка, Коренево, Ходейково, Званное, Теткино, а также окрестности Олешни, Лобановки, Красного Пахаря и Обесты.
Повреждения получили ЛЭП, телевизионная вышка, административное здание, техникум, легковая машина. В селах Гордеевка и Попово-Лежачи загорелись поля.
Напомним, накануне в регионе было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.