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    15 июля 2024, 02:18 • Новости дня

    Украинские БПЛА уничтожены над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Богомаз поблагодарил подразделения ПВО и сообщил в Telegram, что четыре БПЛА были уничтожены над Севским районом, один – над Погарским, еще один – над Брасовским. Никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, в воскресенье БПЛА самолетного типа сбили над Почепским районом.

    14 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    МИД: Попытка покушения на Путина готовилась на деньги США
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытка покушения на президента Владимира Путина, о которой говорил глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), готовилась на деньги США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, один из главарей киевского режима Буданов открыто признался, что ГУР готовило покушение на президента России и делалось это на американские деньги, «без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы», передает РИА «Новости».

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но попытки не имели успеха.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них.

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    14 июля 2024, 09:14 • Новости дня
    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ

    МО: Су-34 нанес удар по дислокации ВСУ планирующей бомбой ФАБ-3000

    Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по расположению ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, экипаж Су-34 ВКС России ударил по пункту временной дислокации противника в зоне ответственности группировки войск «Север» авиационной бомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), после чего вернулся на аэродром вылета, – передает РИА «Новости». Там добавили, что по результатам объективного контроля цель поражена.

    «ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели – долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», – рассказал летчик Су-34.

    Кроме того, Минобороны показало видеоролик с применением ФАБ-3000. На нем видно, как бомба сбрасывается с истребителя и начинает планирование. Также продемонстрировано попадание в цель.

    Ранее в Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000.

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    14 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    @ Вадим Савицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные в ходе спецоперации на Украине освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Восток» в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное ДНР и осуществляют его зачистку и разминирование.

    В Минобороны уточнили, что ВС России нанесли поражение в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области подразделениям 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны. Уничтожено до 150 военных, пять пикапов, 155-мм гаубица М777, два орудия Д-20, шесть гаубиц Д-30.

    В сообщении говорится, что российская армия нанесла поражение в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка, Табаевка Харьковской области, Петровское, Червоная Диброва, Макеевка ЛНР и Серебрянка ДНР подразделениям 14-й, 44-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных бригад, 107-й, 112-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов». Уничтожено до 520 военных, четыре автомобиля, пять гаубиц (М777, М198, FH-70), две гаубицы L-119, одно орудие М119, станция РЭБ «Анклав-Н», склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр ДНР ВС РФ уничтожили подразделения 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад, а также отбили три атаки 5-й штурмовой бригады и поразили до 450 военных, два БТР М113, один HMMWV, девять автомобилей, три САУ М109 Paladin и Krab, одну гаубицу М777, три орудия Д-20, три орудия М119, станцию РЭБ «Анклав», РЛС AN/TPQ-50, шесть складов боеприпасов.

    В ведомстве подчеркнули, что в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк ДНР российские военные нанесли поражение подразделениям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад и 109-й бригады теробороны, отбили шесть контратак, и уничтожили до 300 военных, 3 ББМ, 8 автомобилей, 1 гаубица М777, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 гаубицы Д-30, 3 орудия М119, РСЗО «Град».

    Кроме того, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка ДНР Россия поразила подразделения 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны, отразила две контратаки штурмовых подразделений 123-й бригады теробороны, и ликвидировала до 155 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, пять 155-мм гаубиц FH-70, 152-мм орудие Д-20.

    В ведомстве добавили, что подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки и севернее Работино Запорожской области.

    «Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены: станция радиоэлектронной разведки «Пластун», радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов», – говорится в сообщении.

    Оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T и дивизиона зенитного ракетного комплекса «Печора» 160-й зенитной ракетной бригады ВСУ, уточнили в Минобороны.

    Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбито 33 беспилотных летательных аппарата и 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили за неделю семь пусковых установок РСЗО HIMARS вместе с их иностранными операторами.

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    14 июля 2024, 12:25 • Новости дня
    Стало известно о четвертом за неделю поджоге автомобиля ВСУ в Одессе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четвертый автомобиль ВСУ подожгли в Одессе за неделю, сообщило украинское издание «Страна».

    Как говорится в сообщении, четвертый за неделю поджог машины ВСУ произошел в Одессе, передает РИА «Новости».

    Ранее издание «Страна» сообщало, что машину военнослужащего подожгли в Одессе.

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    14 июля 2024, 05:26 • Новости дня
    Макрон заявил военным о решимости не дать России одержать победу на Украине

    В обращении к военным Макрон подчеркнул решимость властей Франции не позволить России одержать победу на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Французские военные знают, насколько важен баланс сил, поэтому нужно понимать решимость властей Франции не позволить России одержать победу в украинском конфликте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Макрон обратился к военным перед Национальным праздником 14 июля (Днем взятия Бастилии). Макрон подчеркнул, что Франция поддерживает Украину, но не желает эскалации и не «вступает в состояние войны с Россией».

    По его словам, Франция намерена «продолжать оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется». По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе», передает ТАСС.

    В июне Макрон заявил, что вооруженные силы Франции в ближайшем будущем не будут принимать участия в боевых действиях на территории Украины. До этого он поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    14 июля 2024, 04:59 • Новости дня
    Боевиков «Азова» на Украине решили привлечь к «оживлению» школьной программы

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине в реформировании школьного курса «Защита Украины» решено задействовать боевиков националистического подразделения «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), сообщили украинские СМИ.

    Речь идет о подготовке тренеров в сфере теории военного управления по стандартам НАТО. Представитель подразделения сообщил, что тренеры должны будут «оживить устаревшую программу курса и сделать его интересным и полезным» для учащихся школ. По его словам, тренеры поделятся знаниями со своим подопечными «уже во время преподавания», передает ТАСС.

    В июне администрация США сняла запрет на поставки вооружений «Азову» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    14 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    В Раде назвали главкома ВСУ готовым к капитуляции преступником

    Безуглая: Главком ВСУ Сырский готов к капитуляции и не верит в победу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов к прекращению огня и даже капитуляции украинских войск и не верит в победу Киева.

    Безуглая заявила, что что главком ВСУ – преступник, а каждый день его пребывания на посту снижает боеспособность украинской армии, передает РИА «Новости».

    По ее словам, что касается позиции Сырского и его окружения, то он согласен на режим прекращения огня и «всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру». Безуглая добавила, что главком ВСУ не верит в победу и искренне считает, что украинцы «не способны завоевать преимущество над русскими на собственной земле».

    По ее словам, Сырский принимал решения о ротации подразделений ВСУ, несмотря на возражения командиров, в результате чего была прорвана оборона ВСУ в Торецке и Нью-Йорке в ДНР.

    Ранее Безуглая раскритиковала командование Воздушных сил ВСУ и призвала его уйти в отставку.

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    14 июля 2024, 19:26 • Новости дня
    В Черкасской области Украины полицейский поджег два трансформатора

    Tекст: Ольга Иванова

    В Черкасской области Украины сотрудник полиции совершил поджог двух трансформаторов, обесточив два населенных пункта, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Сообщается, что рядовой полиции поджег трансформаторы в поселках Кочержынци и Максимовка. Он был задержан спустя несколько часов после совершения преступления. Сейчас его передали сотрудникам СБУ, сообщает РИА «Новости».

    По информации издания, задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня в селе Подобная Черкасской области Украины неизвестные подожгли две трансформаторные подстанции на железной дороге.

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    14 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    «Укрэнерго» решила заключать контракты с еще не построенными электростанциями

    Глава «Укрэнерго» Кудрицкий рассказал о планах компании заключать контракты с еще не построенными электростанциями

    Tекст: Антон Антонов

    «Укрэнерго» собирается заключать пятилетние контракты с пока не построенными электростанциями, под такой контракт в банке можно получить кредит, заявил глава компании Владимир Кудрицкий.

    По словам Кудрицкого, бизнес получит возможность определить «финансовые инвестиционные модели на пять лет вперед». Первый аукцион, по итогам которого планируется заключать контракты, собираются устроить через несколько недель, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Кудрицкий пояснил, что компания намерена «на пять лет покупать у новых электростанций услуги сбалансирования, по сути, энергосистемы». Он подтвердил, что речь идет о «контрактах с еще не построенными электростанциями на пять лет вперед».

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожено около 80% мощностей тепловой электрогенерации и треть мощностей гидрогенерации.


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    14 июля 2024, 22:44 • Новости дня
    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

    Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

    Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бомбардировщика Ту-22М3, которого украинские спецслужбы безуспешно уговаривали угнать самолет, рассказал, что ему предложили принудительно катапультировать остальных членов экипажа.

    «Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

    Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

    Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

    Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

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    14 июля 2024, 08:12 • Новости дня
    Украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский БПЛА самолетного типа уничтожен над Почепским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, военнослужащими Министерства обороны России был уничтожен БПЛА самолетного типа уничтожен над Почепским районом, пострадавших и разрушений нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Богомаз рассказал, что силами ПВО сбито два украинских беспилотника самолетного типа.

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    14 июля 2024, 08:27 • Новости дня
    Ракетную опасность объявили в Белгородской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Шебекине, а также в Белгородском районе и Шебекинском округе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском округе, гражданам необходимо спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье беспилотник был сбит над Белгородской областью.

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    14 июля 2024, 23:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, в Харькове произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Воздушная тревога продолжается уже дольше семи с половиной часов, передает ТАСС.

    Напомним, накануне взрывы прогремели в украинском городе Днепре (Днепропетровске).

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    14 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Артиллерия ВСУ обстреляла Белгородскую область

    В результате украинского артиллерийского обстрела пострадали мирные жители Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины устроили артиллерийский обстрел села Новая Таволжанка, пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Снаряд попал в жилой дом. Один мужчина получил ранение грудной клетки, второй – осколочное ранение мягких тканей живота, у пострадавшей женщины – осколочное ранение в области лопатки. В результате обстрела один дом полностью разрушен, еще два повреждены. Кроме того, повреждения получили две машины, сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, в воскресенье ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе населенные пункты Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области. Один человек получил осколочные ранения.

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    14 июля 2024, 22:58 • Новости дня
    Стрелковым оружием и средствами РЭБ обезврежено 15 БПЛА в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье в приграничных районах Курской области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено 15 украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в воскресенье обстрелам со стороны вооруженных сил Украины подверглись поселки Новый Путь, Волфинский, Краснооктябрьский и Теткино, деревни Елизаветовка и Новая Николаевка. БПЛА атаковали населенные пункты Суджа, Николаево-Дарьино, Гончаровка, Замостье, Махновка, Гордеевка, Коренево, Ходейково, Званное, Теткино, а также окрестности Олешни, Лобановки, Красного Пахаря и Обесты.

    Повреждения получили ЛЭП, телевизионная вышка, административное здание, техникум, легковая машина. В селах Гордеевка и Попово-Лежачи загорелись поля.

    Напомним, накануне в регионе было ликвидировано и обезврежено 18 украинских беспилотников.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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