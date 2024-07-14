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    Выстрел в ухо сделал победу Трампа неизбежной
    Российские войска освободили Урожайное в ДНР
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    Фото раненого Трампа стало интернет-мемом
    Трамп сделал заявление после покушения
    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
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    14 июля 2024, 18:36 • Новости дня

    Конгрессмены назвали Байдена виновным в покушении на Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Восемь конгрессменов-республиканцев назвали президента США Джо Байдена виновным в покушении на своего предшественника Дональда Трампа.

    В социальных сетях сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей-Ди) Вэнс заявил, что Байден выдвигал тезис о том, что Трамп – «авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой». Конгрессмен считает, именно эта риторика привела к покушению на экс-президента, передает РИА «Новости».

    Член палаты представителей и сторонник Трампа Уэсли Хант в соцсетях также указал, что риторика Байдена привела к политическому насилию. Конгрессмен Майк Коллинз написал, что «республиканский окружной прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, должен немедленно выдвинуть против Байдена обвинения в подстрекательстве к убийству».

    Республиканец Кит Селф написал, что каждый американец должен быть возмущен подстрекательствами Байдена к совершению насилия против Трампа.

    Похоже обвинения высказали Лорен Боберт, Марша Блэкберн, Ник Лалота и Клаудия Тенни.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    Коментарии (35)
    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    Опубликованы видеокадры покушения на Трампа
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании хватается за ухо и падает на пол после выстрелов, а затем покидает сцену в окружении охраны, на записи видно, что у него окровавлено ухо.


    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.


    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    14 июля 2024, 07:41 • Новости дня
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    ФБР признало стрельбу на митинге покушением на Трампа
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил специальный агент ФБР Кевин Роджек, добавив, что пока ведомство «не готово идентифицировать личность стрелявшего».

    «На нашего бывшего президента Дональда Трампа была совершена попытка покушения», – сообщил Роджек. Он заверил, что ФБР проинформирует общественность о личности стрелявшего, «как только на 100% будет уверено», передает РИА «Новости».

    Роджек указал, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа. Он сообщил: «Мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся проверить его ДНК», – передает ТАСС.

    По его словам, мотивы стрелка пока не установлены. ФБР сообщило, что у ведомства «не было информации о какой-либо конкретной угрозе применительно к этому событию». Роджек заявил, что пока не может с уверенностью сказать, были ли допущены серьезные ошибки при обеспечении безопасности экс-президента США.

    Как заявили полицейские штата Пенсильвания, сейчас нет оснований «полагать, что существует какая-либо другая угроза». Однако, признали в полиции, «пока рано» утверждать, что злоумышленник действовал в одиночку.

    Напомним, New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Стрелок ликвидирован. Трамп рассказал, что «пуля пробила верхнюю часть» его правого уха.

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    14 июля 2024, 15:29 • Новости дня
    Трамп сделал заявление после покушения

    Трамп после покушения заявил, что нельзя позволить «злу одержать верх»

    Трамп сделал заявление после покушения
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп после покушения на него в своей социальной сети Truth Social заявил, что нужно быть сплоченными и не позволить «злу одержать верх».

    Он также поблагодарил всех за поддержку и заявил, что останется стойким и непоколебимым перед «лицом зла», передает РИА «Новости».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

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    14 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной

    Американист Блохин: На Трампа могло покушаться «глубинное государство» США

    Эксперт: Покушение делает победу Трампа на выборах почти неизбежной
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    О причастных к покушению на Трампа есть несколько версий, это могли быть «глубинное государство» США, украинские спецслужбы или бизнес-конкуренты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Константин Блохин. Ранее на бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение в штате Пенсильвания.

    «Если говорить о моих версиях о причастных к покушению, то врагов у Трампа великое множество – как внутренних, так и внешних. С одной стороны, в самих США есть так называемое глубинное государство – вашингтонский истеблишмент», – пояснил Константин Блохин, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН.

    «Это могут быть даже украинские спецслужбы, учитывая, что Трамп является противником военной помощи Киеву. Но причина покушения может лежать даже вообще за пределами политики. Трамп за всю карьеру накопил немало недоброжелателей, в том числе из-за своего стиля ведения бизнеса», – добавил аналитик.

    «Важнее другое: покушение делает почти неизбежной победу Трампа на выборах. Оно будет определять электоральную гонку, а не предвыборные дебаты или коррупция Хантера Байдена. Покушение превращает Трампа в своеобразную сакральную жертву политической системы США. По крайней мере, такая картинка создается у простого американца, который сидит перед телевизором», – детализировал эксперт.

    «Конечно, сейчас напрашиваются исторические параллели с Кеннеди, Рейганом. Но ситуации, общественно-политический фон у этих покушений совершенно разный. При Кеннеди не было такой поляризации американского общества. Поэтому, если бы покушение на Трампа было успешным, скорее всего, это заставило бы выйти на улицы весь его электорат, причем не с транспарантами, а с оружием», – резюмировал политолог.

    На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение на митинге в городе Батлер штата Пенсильвания. После выстрелов находившегося на сцене Трампа окружили телохранители, его правое ухо было окровавлено. Позднее Трамп сказал, что пуля попала в «верхнюю часть правого уха», он потерял много крови, сообщает РИА «Новости».

    Экс-президента уже выписали из медучреждения. Секретная служба ликвидировала стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса. В результате произошедшего погиб зритель предвыборного митинга, два человека тяжело ранены. На месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания пройдут 22 июля.

    Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию после инцидента и назвал стрельбу «ненормальной». Он заявил: «В Америке нет места такому насилию». Также Байден переговорил по телефону с Трампом. Другие мировые лидеры также выразили сочувствие Трампу и заявили о недопустимости таких происшествий, сообщает The Sun.

    Коментарии (22)
    14 июля 2024, 14:41 • Новости дня
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    Эксперт оценил действия охраны во время покушения на Трампа
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Организация охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа во время митинга имела ряд ошибок, считает эксперт в области комплексной безопасности Группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов.

    Он рассказал RT, что все возможные огневые точки должны выявляться и контролироваться соответствующей службой. Также он указал, что при просмотре ролика со стрельбой, он не увидел «ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву».

    Фефелов указал на то, что телохранители допустили ряд ошибок после того, как Трамп был ранен. Эксперт назвал подозрительным то, что вначале сотрудники охраны уронили Трампа и «закрыли собственными телами, но после позволили ему встать, чтобы было видно его лицо и голову».

    Экс-офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с RT рассказал, что службы безопасности США не отреагировали на сообщения в Сети о мужчине с оружием на крыше рядом с местом проведения митинга Трампа. Он отметил, что «секретная служба была удивительно – если не подозрительно – медленной в защите экс-президента».

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (15)
    14 июля 2024, 06:54 • Новости дня
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    Установлена личность подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа
    @ кадр из видео New York Times

    Tекст: Антон Антонов

    ФБР установило личность мужчины, который устроил стрельбу на митинге в Пенсильвании, где выступал экс-президент США Дональд Трамп, сообщил телеканал CNN.

    ФБР пока не раскрывает имя предполагаемого стрелка. Однако источники CNN рассказали, что огонь открыл «20-летний мужчина из Пенсильвании», передает РИА «Новости».

    New York Post со ссылкой на источники утверждает, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    New York Times пишет, что ФБР начало расследование. На видеозаписях, опубликованных в социальных сетях, тело подозреваемого неподвижно лежит на крыше небольшого здания. Аудиоанализ выстрелов, проведенный Times, свидетельствует, что было произведено две серии из трех и пяти выстрелов, вероятно, из одного и того же огнестрельного оружия.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    14 июля 2024, 04:11 • Новости дня
    Трамп услышал выстрел и «почувствовал, как пуля рвет кожу»
    Трамп услышал выстрел и «почувствовал, как пуля рвет кожу»
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-президент США Дональд Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

    «Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social. Он добавил, что «было сильное кровотечение», передает ТАСС.

    По словам Трампа, «невероятно, что подобное может произойти» в США. Он отметил, что сейчас «о стрелявшем, который теперь мертв, ничего не известно», передает РИА «Новости».

    Напомним, в Сети опубликована видеозапись, на которой видно, что у Трампа после звуков стрельбы окровавлено ухо. В результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе ликвидирован.


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    14 июля 2024, 12:21 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    Американские СМИ рассказали о личности стрелявшего в Трампа снайпера
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Издание The U.S. Sun рассказало подробности о личности стрелявшего в экс-президента США.

    Правоохранительные органы США назвали предполагаемого стрелка Томасом Мэтью Круксом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

    Как пишет The U.S. Sun, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-парка, штат Пенсильвания, расположился на крыше производственного предприятия неподалеку от места проведения митинга. Позже он был застрелен сотрудниками спецслужбы, которые стреляли в него с крыши другого здания неподалеку. Офицеры заявили, что они выясняют мотивы стрельбы, но подтвердили, что это было покушение на бывшего президента. ФБР установило личность нападавшего.

    Начальник отдела связи ФБР Энтони Гульельми подтвердил, что Крукс был «нейтрализован» агентами секретной службы на месте происшествия, его идентифицировали по о ДНК, при этом при нем не было никаких документов, но рядом с его был обнаружен AR-15.

    На распространяющихся в Интернете фотографиях мужчины, которого считают преступником, видно, что он одет в футболку, на которой размещена ссылка на канал YouTube, посвященный оружию, под названием Demolition Ranch. По данным NBC, на фотографиях он истекает кровью и окружен агентами безопасности.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».

    Коментарии (2)
    14 июля 2024, 08:57 • Новости дня
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    В США не смогли установить личность стрелявшего в Трампа
    @ REUTERS/Cheney Orr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы США еще работают над тем, чтобы установить личность стрелявшего на митинге в Пенсильвании, сообщил сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США Кевин Роджек.

    По его словам, ФБР не готово установить личность стрелявшего, но близко к тому, чтобы идентифицировать его, передает ТАСС.

    Роджек добавил, что компетентные органы ожидают «биометрического подтверждения» личности стрелявшего в Трампа, для чего просматривают фотографии, пытаются проверить его ДНК и получить биометрическое подтверждение.

    Он рассказал также, что последствия стрельбы на митинге бывшего президента США Дональда Трампа могли быть еще более серьезными.

    «К настоящему моменту мы не установили мотив стрелявшего», – сказал Роджек, подчеркнув, что следователи «усердно трудятся» над этим. По его словам, ФБР «не получало какой-либо конкретной информации об угрозе» в связи с митингом Трампа.

    Ранее Роджек заявил, что стрельба на митинге в штате Пенсильвания расценивается как покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

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    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

    Коментарии (15)
    14 июля 2024, 03:55 • Новости дня
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»
    @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Последним столь же крутым, как Дональд Трамп, кандидатом на пост президента США был Теодор Рузвельт, заявил американский предприниматель Илон Маск. Инцидент со стрельбой также прокомментировали Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, американские политики и мировые лидеры.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.

    Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».

    Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.

    Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.

    Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».

    Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.

    Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.

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    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

    Коментарии (7)
    14 июля 2024, 11:09 • Новости дня
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    Захарова: В США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, напомнила, что в США стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам.

    Как написала Захарова в своем Telegram-канале, ровно два месяца назад она обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам, а также привела примеры американской традиции покушений и убийств президентов и кандидатов в президенты.

    Между тем сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа, передает Lenta.RU.

    «Сегодняшний день – это не просто какой-то отдельный инцидент. Центральная предпосылка кампании Байдена в том, что президент Дональд Трамп – авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой», – отметил Ди Вэнс.

    Он также счел подобную риторику причиной покушения на Дональда Трампа.

    Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс». Китайский лидер Си Цзиньпин выразил сочувствие Трампу в связи с покушением. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал шоком покушение на экс-лидера США Дональда Трампа и пожелал ему скорого выздоровления. Канцлер Германии Олаф Шольц осудил покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявив, что такие нападения представляют угрозу демократии.

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    14 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.

    Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

    Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

    Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.

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