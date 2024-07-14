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Жительницу Перми обвинили в убийстве найденного в чемодане мальчика
В Перми матери девятилетнего мальчика, тело которого нашли в чемодане, предъявили обвинение в убийстве сына, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю.
Отмечается, что 34-летней жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), передает РИА «Новости».
Как сообщает СК, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире в Мотовилихинском районе Перми задушила своего 9-летнего сына. Чтобы скрыть преступления, женщина вынесла тело ребенка в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.
В пятницу тело мальчика в чемодане на мусорной площадке в центре Перми обнаружил местный житель. Спустя сутки силовики задержали маму убитого ребенка Ирину Шатову, 1990 года рождения, она является подозреваемой.