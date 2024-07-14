Вертолет Ми-8 направлен для тушения пожара в Краснодарском крае

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в ведомстве, к ликвидации пожара в Краснодарском крае дополнительно направлен вертолет Ми-8 МЧС России, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в районе хутора Дюрсо Краснодарского края произошел пожар, охвативший лес и траву на площади трех гектаров. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», где была проведена эвакуация 220 человек, включая 40 детей.

Позже стало известно, что спасатели потушили пожар на территории базы отдыха, но огонь перекинулся на лесной массив, площадь возгорания которого достигла 10 гектаров.