Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверено, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.29 комментариев
Премьер Словакии Фицо прокомментировал покушение на Трампа
Премьер Словакии Фицо: Сценарий покушения на Трампа как под копирку, его оппоненты провоцируют общество
Сценарий стрельбы в США «под копирку» такой же, как в Словакии, политические оппоненты бывшего президента США Дональда Трампа подстрекают общество, пока кто-то не берется за оружие, заявил словацкий премьер Роберт Фицо.
«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», – написал он в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».
По его словам, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».
Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ