Премьер Словакии Фицо прокомментировал покушение на Трампа

Премьер Словакии Фицо: Сценарий покушения на Трампа как под копирку, его оппоненты провоцируют общество

Tекст: Дарья Григоренко

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие», – написал он в соцсети Facebook* (запрещенная в РФ соцсеть), передает РИА «Новости».

По его словам, далее «последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Напомним, стрельбу вели из винтовки с возвышения из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».