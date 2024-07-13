Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
В Днепропетровске вандалы осквернили память дважды герою СССР летчику Брандысу
В городе Днепропетровск (Днепр – украинское название) неизвестные написали оскорбительные надписи на памятнике советскому летчику Анатолию Брандысу, воевавшему в Великую Отечественную.
На постаменте памятника появились надписи «оккупант» и «зрадник» (укр. предатель), передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщения украинской прессы.
Надписи после этого заклеили скотчем, возле памятника также появились цветы.
Брандыс – уроженец Днепропетровска, он дважды Герой Советского Союза.
К августу 1944 года Брандыс, будучи заместителем командира эскадрильи в звании старшего лейтенанта, совершил 128 боевых вылетов. Он лично уничтожил 16 немецких самолетов на земле.
В ноябре 2023 года в Киеве вандалы разрисовали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу.