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    13 июля 2024, 14:06 • Новости дня

    В Днепропетровске вандалы осквернили память дважды герою СССР летчику Брандысу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Днепропетровск (Днепр – украинское название) неизвестные написали оскорбительные надписи на памятнике советскому летчику Анатолию Брандысу, воевавшему в Великую Отечественную.

    На постаменте памятника появились надписи «оккупант» и «зрадник» (укр. предатель), передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщения украинской прессы.

    Надписи после этого заклеили скотчем, возле памятника также появились цветы.

    Брандыс – уроженец Днепропетровска, он дважды Герой Советского Союза.

    К августу 1944 года Брандыс, будучи заместителем командира эскадрильи в звании старшего лейтенанта, совершил 128 боевых вылетов. Он лично уничтожил 16 немецких самолетов на земле.

    В ноябре 2023 года в Киеве вандалы разрисовали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу.

    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

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    12 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS вглубь России

    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS Украиной для ударов вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В настоящий момент Вашингтон не санкционирует применение ATACMS для «глубоких» ударов в пределах России, сказала Сингх, передает РИА «Новости».

    При этом она напомнила, что ранее Вашингтон внес изменения в правила использования передаваемых Киеву средств поражения возле Харькова. Сингх допустила, что ограничения для других районов могут быть смягчены.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    12 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Reuters: Зеленский «по 15 раз» повторяет требования нарастить помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встреч с чиновниками Евросоюза (ЕС) и НАТО настойчиво повторяет требования увеличить помощь Киеву, пишет Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника высокого ранга.

    «Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать», – сказал он, пишет Reuters, передает ТАСС.

    Другой собеседник агентства из числа должностных лиц ЕС заявил, что Зеленскому нужно быть осторожнее, чтобы не допустить «отвращения со стороны столь необходимых союзников».

    Агентство добавило, что Зеленский всеми силами «пытается привлечь внимание мировой общественности к тяжелому положению Украины» на фоне палестино-израильского конфликта.

    Ранее Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16.

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    12 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Обещания НАТО Украине ведут ее в обрыв

    Захарова: Обещания НАТО Украине о «необратимой дороге» в альянс ведут в обрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО в ходе саммита в Вашингтоне пообещало Украине «необратимую дорогу» в альянс, на самом деле это путь в обрыв, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «В итоге киевскому режиму [на саммите] обещали «необратимую дорогу в альянс». Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, – это «дорога к обрыву», – сказала она в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал саммит НАТО позором.

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    13 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Economist: Итоги саммита НАТО вскрыли новые трудности для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в Североатлантический альянс, пишет Economist.

    В частности, издание отмечает, что обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические, передает РИА «Новости».

    Economist указывает, что Украину пригласят в НАТО только «при согласии союзников и выполнении условий», в то время как крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически.

    «В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины», – подчеркнуто в публикации.

    Ранее на Западе заявили о безрезультатных итогах саммита НАТО.

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    12 июля 2024, 23:36 • Новости дня
    В Киеве допустили отмену ограничений на удары по территории России

    Tекст: Максим Попов

    Страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    «До сих пор есть ограничения на обстрелы вглубь России. У разных стран-участниц альянса разные позиции, в частности, по вопросу ударов по территории России. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос», – приводит ТАСС слова Андрея Ермака.

    По его словам, на саммите в Вашингтоне не обсуждалась заморозка конфликта на Украине, даже за кулисами.

    Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что США уже сняли ограничения на удары ВСУ по территории России.


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    13 июля 2024, 00:51 • Новости дня
    Bloomberg: Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается из-за запчастей

    Tекст: Максим Попов

    Отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, сообщило Bloomberg.

    По словам одного из источников агентства, Украина рассчитывает получить шесть F-16 уже этим летом и до 20 истребителей до конца года. Другой источник утверждает, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя планировалось поставить 300, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и их союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые прибудут этим летом. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, а не в соседних странах, как предполагалось ранее.

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    13 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Президент Чехии сообщил об увеличении поставок боеприпасов на Украину

    Tекст: Максим Попов

    В июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов, сообщил президент Чехии Петр Павел во время встречи с американскими политиками в Хьюстоне.

    По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня Украина по «чешской инициативе» получила десятки тысяч снарядов калибра 155 мм.


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    13 июля 2024, 09:41 • Новости дня
    Глава МИД Литвы заявил о разочаровании в прошедшем саммите НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Саммит НАТО де-факто не принес больших результатов, выразил мнение глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

    «А вот чего не произошло, так это серьезного стратегического прорыва», –передает РИА «Новости» его слова.

    Ландсбергис отметил, что ни у кого не было больших ожиданий от саммита, так как положения принятой декларации стали известны за несколько месяцев.

    Также политик добавил, что союзники продолжают отрицать превращение противостояния России и Украины в глобальный стратегический сдвиг и не торопятся предоставить Киеву гарантии безопасности.

    Кроме того, Ландсбергис назвал «самой большой упущенной возможностью» тот факт, что Украине не разрешили наносить удары вглубь России.

    Накануне глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время.

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    13 июля 2024, 05:56 • Новости дня
    ОДКБ подтвердила необходимость контроля ситуации на границе Украины и Белоруссии

    Tекст: Максим Попов

    Организация Договора о коллективной безопасности постоянно отслеживает ситуацию на границе Украины и Белоруссии, сообщил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

    «Естественно, ситуация на границе постоянно отслеживается, но это скорее вопрос к нашим военным коллегам», – приводит РИА «Новости» слова Васильева.

    Васильев отметил, что в ОДКБ работает объединенный штаб, где действует центр кризисного реагирования. Этот центр в режиме реального времени следит за развитием ситуации.

    Напомним, в конце июня замкомандующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич сообщил о нарастании напряженности на белорусско-украинской границе.

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    13 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    В Польше допустили возможность сбивать российские ракеты над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Отмечается, что такое заявление он сделал во время выступления в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    «На этом этапе это идея. В нашем соглашении сказано, что мы изучим эту идею», – заявил Сикорский.

    Также глава МИД Польши отметил, что украинская сторона не возражает против того, чтобы польские силы ПВО сбивали российские ракеты над их территорией.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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    13 июля 2024, 08:50 • Новости дня
    Российская ПВО сбила за ночь четыре беспилотника ВСУ

    Российская ПВО сбила за ночь четыре беспилотника ВСУ над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу российская система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника над территорией России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что два беспилотника были сбиты над Ростовской областью, один – над Белгородской и один – над Курской областью.

    Напомним, при атаке БПЛА загорелась нефтебаза в Ростовской области.

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    13 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали восемь человек

    Губернатор Белгородской области Гладков: При обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадали восемь человек

    Tекст: Александра Юдина

    Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, восемь человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что среди пострадавших трое женщин с осколочными ранениями различной степени тяжести, один мужчина с открытой черепно-мозговой травмой, а также еще четверо человек с осколочными ранениями конечностей. Один из мужчин находится в тяжелом состоянии.

    Помимо жилых домов, в результате обстрела пострадали пять многоквартирных домов, один частный дом, 16 автомобилей, а также один социальный и два коммерческих объекта.

    «Все пострадавшие доставлены в больницы. Им будет оказана вся необходимая помощь», – заверил глава региона.

    Ранее поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке со стороны ВСУ, пострадал мужчина.

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