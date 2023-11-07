Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.22 комментария
Вандалы оставили послание правительству Украины на памятнике Щорсу
В Киеве вандалы разрисовали памятник Щорсу и потребовали его снести
Вандалы в Киеве разрисовали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, для которого позировал бывший президент Украины Леонид Кравчук, и потребовали снести его, сообщили украинские СМИ.
Неизвестные написали краской на памятнике: «Снеси меня. Кабмин, измени статус», потребовав от правительства Украины исключить данный монумент из списка объектов культурного наследия национального значения, передает ТАСС.
Кроме того, вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве, они облили краской статую поэта и оставили надписи на постаменте.
Напомним, киевские власти призвали снести памятник Щорсу, но предложили оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считается произведением искусства.
Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.
Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.