Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».0 комментариев
Онлайн-марафон «Выходи за меня» для пар и молодоженов стартовал в России
При поддержке нацпроекта «Цифровая экономика» в соцсети «ВКонтакте» с 13 июля по 13 октября пройдет онлайн-марафон «Выходи за меня», в котором разыграют четыре путешествия по России среди семейных пар и молодоженов.
Организатором марафона выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минцифры России и VK, сообщается на сайте «Национальные проекты России».
Чтобы принять участие в конкурсе, одному из партнеров нужно выложить историю любви на личной странице VK и дополнить пост тематическими хештегами. Пост участника должен начинаться с фразы «Я участвую в марафоне #выходизаменя #ЗАГСонлайн #Госуслуги». Кроме того, нужно подписаться на сообщества госуслуг и национальных проектов России.
«Национальный проект «Цифровая экономика» и портал госуслуг упрощают процедуру регистрации брака и создают удобные сервисы для семей, например, будущие молодожены могут подать заявление онлайн, посетив ЗАГС только в день свадьбы. Уже в этом году услугой воспользовались более 330 тысяч раз», – отметила гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
Уточняется, что в розыгрыше главного приза могут участвовать пары, которые уже поженились посредством «Госуслуг» или планируют подать заявление с датой бракосочетания до 20 декабря 2024 года. Победители смогут выбрать путешествие в одном из четырех форматов. В числе призов – морской, активный, культурно-исторический отдых, а также тур в горы.
Помимо главного приза в виде путешествия на двоих, участники марафона могут претендовать на участие в розыгрыше еженедельных и ежемесячных призов. Итоги будут опубликованы на странице онлайн-марафона.
Отмечается, что возможность подать заявление на регистрацию брака электронно – один из самых востребованных онлайн-сервисов у россиян. В 2023 году почти половина молодоженов страны – более 435 тыс. пар – поженились с помощью портала «Госуслуги».