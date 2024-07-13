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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня

    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах

    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


    12 июля 2024, 09:15 • Новости дня
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    Под донецким Нью-Йорком уничтожены две группы резервных сил ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Две группы украинских военнослужащих, которых ВСУ пытались перебросить в качестве резерва в район Нью-Йорка (Новгородское) в ДНР, уничтожены ударами артиллерии и с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, под Нью-Йорком ВСУ пытались перебросить резервы, но ВС России накрыли их артиллерией и дронами, уничтожив две группы. Он отметил, что ситуация для ВСУ в поселке сложилась непростая, группировка находится под плотным огневым воздействием сразу с нескольких направлений.

    Ранее сообщалось, что четверо украинских военнослужащих переправились через Днепр на самодельных плавсредствах из пластиковых бутылок и сдались в плен.

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    12 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    ТОС-1А «Солнцепек» получил «купол» благодаря усовершенствованной системе РЭБ
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» была усовершенствована, что позволило создать вокруг них защитный «купол» от вражеских беспилотников, сообщил наводчик-оператор боевой машины с позывным Боб.

    «Система РЭБ помогает нам. Она включает в себя антидроновые ружья и другие системы, которые глушат и подавляют связь», – передает ТАСС его слова.

    РЭБ позволила создать защитный купол, блокируя сигналы на разных частотах, которые используют FPV-дроны и другие беспилотники. «Солнцепеки» стали менее уязвимыми для атак с воздуха.

    Тем временем, на южнодонецком направлении экипажи ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили укрепленные позиции украинских военных.

    Ранее на «Уралвагонзаводе» сообщили, что российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации.

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    12 июля 2024, 12:22 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве

    Сенатор Климов: США словами о «силовом ответе» на инцидент с больницей пытаются придать правдоподобности своей версии случившегося

    В Совфеде раскритиковали Белый дом за планы «силового ответа» на инцидент с больницей в Киеве
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США нет доказательств якобы вины Москвы в ударе по «Охматдету». Поэтому американским чиновникам приходится выдумывать «трюки», чтобы их легенда выглядела более правдоподобной. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Ранее Белый дом пообещал совместный с Киевом «силовой ответ» на инцидент с больницей.

    «Искать совесть у американских чиновников бессмысленно. Они игнорируют нормы морали и нравственности, им незнакома гуманность и логика. Это циничные люди, которые поставили перед собой целью уничтожить российскую цивилизацию», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, заявление советника президента США Джейка Салливана о подготовке «силового ответа» на инцидент с больницей сделано неслучайно.

    «Таким образом в Вашингтоне пытаются убедить правительства и граждан самых разных стран в том, что западная версия о случившемся верная. По их мнению, напомню, ракета была вовсе не натовская, а «российская», и ответственна за произошедшее якобы Москва. На фоне отсутствия подтверждающих это фактов США предпринимают трюки, чтобы их легенда выглядела более правдоподобной», – пояснил собеседник.  

    При этом на реальные преступления украинских военных, как например удар по детской площадке в Шебекино, Белый дом традиционно закроет глаза. «Если перевести речь Салливана с извращенного канцелярита, то она будет звучать так: «мы с нашими киевскими марионетками заодно», – отметил парламентарий. Он убежден: США не станут наказывать Киев. «Более того, они продолжат действовать в том же стиле ради достижения собственных целей», – заключил Климов. 

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом ведет с украинцами переговоры о «силовом ответе» после инцидента с больницей в Киеве. «Мы работаем с украинцами, чтобы разобраться с этой атакой и ответить на нее силой», – сказал он.

    Речь идет об инциденте, который произошел в понедельник. Напомним ВС России нанесли групповой удар по объектам военной промышленности в украинской столице, в частности, по заводу «Артем». В тот же день ракета упала неподалеку от киевской детской больницы «Охматдет». Сразу после этого на Украине стали распространять фейки о том, что удар якобы нанесен российской Х-101.

    Однако это утверждение не выдерживает критики. Военный аналитик Борис Рожин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что по ряду косвенных признаков боеприпас на видео, которое появилось в Сети, больше похож на ракету AIM-120, используемую для ЗРК NASAMS. Она, скорее всего, и привела к повреждениям в зданиях «Охмадета». Газета ВЗГЛЯД также писала о признаках, которые доказывают, что ракета была на самом деле норвежской и к ее пуску имеют отношение офицеры стран НАТО.

    Между тем, в четверг украинский беспилотник сбросил взрывчатку во двор многоквартирного дома в Шебекино. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали пятеро детей. Они госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

    По словам губернатора, взрывное устройство было сброшено противником целенаправленно. «В этом дворе не было военных объектов, и на площадке сидели не военные, а пятеро мальчишек, одному из которых всего лишь 8 лет», – написал Гладков в Telegram-канале.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    12 июля 2024, 11:26 • Новости дня
    Украинского шпиона задержали в Крыму

    ФСБ сообщила о задержании в Крыму украинского шпиона

    Украинского шпиона задержали в Крыму
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агента украинских спецслужб, передававшего информацию о ВС России, задержали в Республике Крым, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону и городу Севастополю.

    Как говорится в сообщении, ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, гражданин Украины 1982 года рождения, который находясь на территории Украины, был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с ГУР МОУ и передавал информацию о местах постоянной дислокации подразделений ВС России в Крыму, передает ТАСС.

    В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    12 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS вглубь России

    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS Украиной для ударов вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В настоящий момент Вашингтон не санкционирует применение ATACMS для «глубоких» ударов в пределах России, сказала Сингх, передает РИА «Новости».

    При этом она напомнила, что ранее Вашингтон внес изменения в правила использования передаваемых Киеву средств поражения возле Харькова. Сингх допустила, что ограничения для других районов могут быть смягчены.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    12 июля 2024, 14:30 • Новости дня
    Reuters: Зеленский «по 15 раз» повторяет требования нарастить помощь Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встреч с чиновниками Евросоюза (ЕС) и НАТО настойчиво повторяет требования увеличить помощь Киеву, пишет Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника высокого ранга.

    «Он по 15 раз повторяет, что ему нужно, что мы должны сделать больше или столкнемся с последствиями, он не забывает нам об этом напоминать», – сказал он, пишет Reuters, передает ТАСС.

    Другой собеседник агентства из числа должностных лиц ЕС заявил, что Зеленскому нужно быть осторожнее, чтобы не допустить «отвращения со стороны столь необходимых союзников».

    Агентство добавило, что Зеленский всеми силами «пытается привлечь внимание мировой общественности к тяжелому положению Украины» на фоне палестино-израильского конфликта.

    Ранее Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16.

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    12 июля 2024, 10:55 • Новости дня
    WSJ: «Необратимый» путь Украины в НАТО вымощен неопределенностью
    WSJ: «Необратимый» путь Украины в НАТО вымощен неопределенностью
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Включение Украины в Североатлантический альянс связано с тем, кто возглавит Белый дом в 2025 году, а также от разрешения разногласий внутри военного блока, утверждает Wall Street Journal.

    Членство киевского режима в НАТО может быть заблокировано, если кандидат в американские президенты Дональд Трамп возглавит Соединенные Штаты, пишет Wall Street Journal.

    Кроме того, в коммюнике, опубликованном в ходе саммита НАТО, видны разногласия внутри альянса по поводу срочности принятия Украины. Если к власти в США придет Трамп, он может оказать серьезное давление на Киев, чтобы он пошел на компромисс с Москвой по мирному урегулированию.

    Ранее венгерский премьер Виктор Орбан в ходе встречи с Трампом заявил, что тот сможет разрешить украинский кризис.

    Коментарии (4)
    12 июля 2024, 05:16 • Новости дня
    Российские БПЛА за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    Расчеты беспилотных летательных аппаратов за час уничтожили более десяти автомобилей ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщило Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, оператор разведывательного беспилотника ZALA обнаружил скопление военной техники противника в одном из населенных пунктов на правом берегу Днепра. Выяснилось, что эти автомобили ночью используются украинскими националистами в военных целях, а днем противник прячет их под укрытиями, передает РИА «Новости».

    Информация была передана подразделению ударных беспилотных летательных аппаратов. Операторы FPV-дронов отработали по целям в течение часа. Средства объективного контроля подтвердили полное и успешное уничтожение автомобилей врага, отмечается в сообщении.

    Напомним, по словам главы администрации Харьковской области Виталия Ганчева, ВСУ с дронов сбрасывают химоружие в Харьковской области.


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    12 июля 2024, 07:57 • Новости дня
    Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Марочко: Киев перебросил солдат ВСУ под Кременную для ударов по мирным жителям

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные перебросили группу диверсантов на Сватовско-Кременское направление для совершения атак беспилотниками по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Вдоль линии боевого соприкосновения на сватовско-кременском участке выявлена работа группы украинских боевиков, в задачи которой входит наносить огневые поражения при помощи ударных дронов по гражданским объектам, инфраструктуре, мирному населению в прифронтовых населенных пунктах», передает ТАСС его слова.

    По словам Марочко, целью таких атак является запугивание мирных жителей.

    Накануне генштаб ВСУ назвал самые напряженные направления.

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    12 июля 2024, 06:31 • Новости дня
    Из-за обстрелов Белгородской области один человек погиб и 30 получили ранения

    Tекст: Максим Попов

    В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ один человек погиб и 30 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Вчера было ранено 30 мирных жителей, один человек погиб. На детской площадке в Шебекино от обстрела пострадали пятеро детей. Им оказывается вся необходимая помощь», – отметил Гладков в Telegram-канале.

    Напомним, по словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, врачи сделали все возможное, чтобы спасти детей, пострадавших от атаки ВСУ в Шебекино.


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    12 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Захарова: Обещания НАТО Украине ведут ее в обрыв

    Захарова: Обещания НАТО Украине о «необратимой дороге» в альянс ведут в обрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    НАТО в ходе саммита в Вашингтоне пообещало Украине «необратимую дорогу» в альянс, на самом деле это путь в обрыв, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «В итоге киевскому режиму [на саммите] обещали «необратимую дорогу в альянс». Я, честно говоря, не знаю, что это за необратимая дорога в альянс, но мне кажется, что единственная ассоциация, которая появляется, – это «дорога к обрыву», – сказала она в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал саммит НАТО позором.

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    12 июля 2024, 11:32 • Новости дня
    Суд ДНР приговорил к 14 годам за шпионаж экс-сотрудника миссии ОБСЕ Голду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд ДНР приговорил к 14 годам лишения свободы за шпионаж ассистента по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине 56-летнего Вадима Голду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

    Как говорится в сообщении, суд установил, что в декабре 2021 года Голда в ДНР собирал данные данных об объектах промышленности республики в интересах разведки иностранного государства, передает ТАСС.

    Суд также конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые использовали сотрудники СММ ОБСЕ на Украине.

    Ранее Верховный суд Крыма приговорил к 11 годам колонии гражданина Украины, который передавал данные о ВС России в Запорожской области.

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    12 июля 2024, 13:03 • Новости дня
    Гладков сообщил о гибели начальника УОР Шебекина Александра Маслиенко

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    При исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа Александр Маслиенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как сообщил Гладков в Telegram-канале, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко в момент атаки помогал жителям села.

    «Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким… Погиб, спасая других, ценой собственной жизни», – написал Гладков.

    Напомним, в результате атаки ВСУ на детскую площадку Шебекино было ранено пятеро детей. Двое из них находились в тяжелом состоянии.

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

      16 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

      8 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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