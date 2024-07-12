Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.11 комментариев
Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. – 18%, от 20 млн до 50 млн руб. – 20%, а свыше 50 млн руб. в год – 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов, передает ТАСС.
Отмечается, что изменения не коснутся выплат участникам спецоперации и надбавок для работающих в районах Крайнего Севера и других местностях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.
Кроме того, Путин подписал закон о повышении налога на прибыль организаций в России с 2025 года с 20% до 25%. Как отмечается в сопроводительных документах, повышение общей налоговой ставки по налогу на прибыль организаций до 25% связано с необходимостью обеспечения справедливой налоговой нагрузки в условиях санкционного давления на экономику страны.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании налоговой системы России, принятый Госдумой в третьем, последнем чтении.