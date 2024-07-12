Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.10 комментариев
Яровая: Организацию незаконной миграции отнесут к тяжким преступлениям
Яровая: Преступления по организации незаконной миграции станут тяжкими и особо тяжкими
Преступления по организации нелегальной миграции планируется отнести к тяжким, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, говоря о новом законопроекте.
В течение недели уполномоченные министерства, правоохранители и ведомства дадут депутатам обратную связь по проекту закона, сказала Яровая, передает ТАСС.
По ее словам, проект предлагает отнести к категории тяжких и особо тяжких «все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции».
В начале июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявлял, что в России удвоилось число установленных преступлений, связанных с незаконной миграцией.