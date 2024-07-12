Умерла советская актриса Любовь Стриженова

Tекст: Дарья Григоренко

Старший алтарник Аристоклий Набокин рассказал, что она отошла «ко Господу» в Алатырском Свято-Троицком монастыре в Чувашии, где с 2008 года жила в женском подворье преподобного Вассиана под именем монахиня Иудифь, передает РИА «Новости».

Инокиня Мария добавила, что причиной смерти стал инсульт. По словам тех, кто знал Стриженову в монастыре, она всегда была приветливой, улыбчивой и добродушной. «Видно было, что она из высшей среды, интеллигентная. В общении она была приятной», – поделилась инокиня Мария.

Прощание с Любовью Стриженовой, монахиней Иудифью, состоится в воскресенье, 14 июля.

Любовь Стриженова – заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России. Она родилась 6 августа 1940 года. В 1963 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего служила на сцене МХАТ, а после его раздела - на сцене МХАТ имени Горького. Снималась в кино, среди ее работ фильмы «Случай из следственной практики», «Каникулы Кроша», «Вечный зов», «Бесы» и другие.