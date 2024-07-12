Китай ввел санкции против ряда компаний США из-за продажи оружия Тайваню

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как следует из заявления МИД Китая, текст которого приводит телеканал, США недавно объявили о продаже оружия Тайваньскому региону Китая, что нарушает принцип «одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике, является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны, передает РИА «Новости».

В заявлении указано, что Китай решил принять контрмеры против ряда соответствующих компаний и высшего менеджмента. Как говорится в сообщении, под санкции попали Maritime Tactical Systems, Anduril Industries, AEVEX Aerospace, Pacific Rim Defense, LKD Aerospace, Summit Technologies Inc.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США планируют расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.