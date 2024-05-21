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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    22 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    30 комментариев
    21 мая 2024, 20:24 • Новости дня

    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию

    Блинкен пообещал расширение американских санкций против Китая за поставки в Россию

    Блинкен пригрозил Китаю санкциями за поставки в Россию
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США планируют расширять список китайских компаний, в отношении которых введены американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен отметил, что США ранее ввели санкции против 100 выявленных китайских компаний – и продолжат делать это, передает ТАСС.

    При этом госсекретарь признал, что Китай не поставлял России оружие. Так Блинкен прокомментировал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США тему о якобы поставках Пекина продукции для российского ВПК.

    Ранее Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И выразил беспокойство в связи с поддержкой, которую Пекин оказывает России.

    19 мая 2024, 14:26 • Новости дня
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    Политолог Скачко: Ходорковский намеренно разгоняет панику вокруг Харькова и Одессы
    @ Sven Hoppe/DPA/Global Look Press

    Российская оппозиция за рубежом начинает переживать за свое будущее. Падение Украины сделает их финансирование бессмысленной задачей, поэтому они так упорно разгоняют панику вокруг возможного взятия Харькова и Одессы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Михаил Ходорковский допустил освобождение Харькова уже к концу 2024 года.

    «Михаил Ходорковский (признан иноагентом в России), как и другие оппозиционеры, сбежавшие из нашей страны, в настоящий момент разгоняет панику вокруг бедственного положения Украины. Активизация наступления ВС РФ на Харьковском направлении дает им возможность кричать об угрозе падения города-миллионника», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Данный посыл имеет достаточно конкретного адресата. Речь идет не о россиянах, а о представителях западной элиты, которые отвечают за распределение грантовых средств между либеральными группами со всего мира. Им нужно привлечь максимальное внимание к собственным персонам, показать, что они могут оказаться полезными в сложившейся ситуации», – акцентирует он.

    «Имеется здесь и банальный страх за собственное будущее. Оппозиционеры, покинувшие Россию, понимают, что падение Украины ознаменует конец их политической карьеры. Они перестанут быть интересны США и ЕС. Долларовые потоки прекратятся, сладкая жизнь подойдет к концу. Поэтому они и призывают как можно скорее снабдить ВСУ дополнительными вооружениями», – подчеркивает собеседник.

    «При этом в настоящий момент западные страны не планируют прекращать финансирование предателей Москвы. Вашингтон привык играть вдолгую. Напомню, что еще несколько десятилетий назад сторонники Бандеры не были ключевой политической силой на Украине. Однако Штаты целенаправленно спонсировали их, постепенно взращивая и подготавливая к активным действиям в будущем», – резюмирует Скачко.

    Ранее покинувший Россию бизнесмен Михаил Ходорковский предупредил западную аудиторию о скором проигрыше Украины в «войне с Россией». По его словам, данный вывод напрашивается на основании учета ряда экономических и политических факторов. Он уточнил, что уже к середине 2026 года ВСУ сумеют продолжать лишь партизанский конфликт.

    При этом Ходорковский ожидает, что к концу текущего года офис Зеленского рискует потерять Харьков, а по завершении 2025-го – Одессу. Он также подчеркнул, что Львов имеет шансы остаться не взятым лишь при условии готовности Польши ввести свои войска на западные территории соседнего государства.

    Подобный сценарий он называет наиболее лучшим. Возможность его достижения будет сохраняться лишь при условии продолжения «героического сопротивления» украинской армии. На основании неутешительного прогноза Ходорковский предложил немецким властям ужесточить экономические ограничения в отношении России.

    По его мнению, крайне необходимо усилить методы работы европейской пропаганды против Москвы и начать «перевод оборонной промышленности ФРГ на военные рельсы». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно описывала цели России, преследуемые в рамках наступления на Харьковском направлении.

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    19 мая 2024, 19:13 • Новости дня
    Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков «российским городом»

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News назвала Харьков «российским городом».

    Она заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о переброске резервов под Харьков.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    19 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень

    Политолог Ткаченко: Визит Путина в КНДР усилит коммуникацию Москвы, Пхеньяна и Пекина

    Политолог: Диалог России и КНДР выходит на новый уровень
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия готова к качественному улучшению отношений с КНДР. За последнее время сотрудничество между нашими странами значительно усилилось. От визита Владимира Путина в Пхеньян стоит ожидать большое число экономических и дипломатических прорывов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Кремле заявили о подготовке к визиту президента России в Северную Корею.

    «Визит Владимира Путина в КНДР будет иметь огромную значимость. Напомню, что президент России не посещал Пхеньян с 2000 года. Поэтому сам факт его приезда в Северную Корею говорит о том, что отношения двух стран вышли на качественно иной уровень. Стоит ожидать прогресса по целому ряду важных направлений», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Думаю, появятся существенные подвижки по вопросу санкционного режима в отношении КНДР. Москва всегда очень трепетно относилась к соблюдению резолюций СБ ООН. Во многом это тормозило развитие диалога с Пхеньяном. В настоящее же время наша позиция по данному вопросу претерпела кардинальные изменения», – отмечает он.

    «Россия уже заявила о том, что она не планирует вводить новые ограничения в отношении Северной Кореи. Что касается старых санкционных инициатив, то Москва не собирается их продлевать. Вполне возможно, что мы даже будем действовать в обход уже имеющихся норм, например, в вопросе поставок нефти», – подчеркивает собеседник.

    «Будут затронуты и темы строительства дополнительной транспортной инфраструктуры. Думаю, мы сумеем договориться о возведении автомобильного моста между КНДР и Россией. В настоящий момент машины из Северной Кореи могут прибыть в регионы Дальнего Востока лишь через китайскую территорию», – уточняет эксперт.

    «Соответственно, прямое сообщение значительно повысит темпы роста двусторонней торговли. Стоит обратить внимание и на тот факт, что во время визита Владимира Путина в КНР обсуждался вопрос судоходства по реке Туманная. Достичь прогресса в данном направлении без привлечения Пхеньяна невозможно», – считает собеседник.

    «Поэтому во время беседы с Ким Чен Ыном глава РФ может уговорить северокорейского лидера на строительство канала в русле водной артерии, что подарит Пекину прямой выход к Тихому океану. Возможно, будут обсуждаться и другие проблемы трехсторонних контрактов, однако заявлений об оформлении настоящего альянса не стоит», – акцентирует он.

    «Ни Пекин, ни Пхеньян не привыкли формировать полноценные союзы. В их логике гораздо проще решать имеющиеся проблемы в рамках диалога. Тем не менее визит Владимира Путина в КНДР может подарить нашим странам углубление сотрудничества, способное значительно усилить все заинтересованные стороны», – резюмирует Ткаченко.

    Ранее стало известно о подготовке визита Владимира Путина в КНДР. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопросы взаимодействия Москвы и Пхеньяна обсуждались и на недавней встрече главы государства с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым, возглавляющим межправкомиссию с Северной Кореей по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    «У нас большие планы с нашими корейскими товарищами. Мы недавно выполнили часть из них, а именно: у нас пошел хороший обмен туристическими группами. Впервые со времен СССР КНДР посетила большая группа из Приморского края, Калининградской области, ряда других регионов нашей страны», – цитирует его официальный сайт Кремля.

    По его словам, в настоящий момент активно обсуждаются планы по развитию селекции и сельского хозяйства. Он также отметил, что активно развивается социально-гуманитарный диалог. Так, Московский зоопарк «недавно был с визитом» в КНДР, а представители российского балета выступали в Пхеньяне.

    Напомним, последняя встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына состоялась в сентябре прошлого года. Тогда в ходе визита в Россию северокорейский лидер сумел посетить космодром Восточный, Комсомольск-на-Амуре и Владивосток. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала достигнутые договоренности между двумя главами государств.

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    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    21 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов

    Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент

    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американцам в вопросах спорта всегда позволялось больше, чем другим странам. Так, спортсмены из США могли не явиться на тестирование, объяснив это забывчивостью или личными делами. Сейчас же конфликт WADA и USADA рискует превратиться в опасный прецедент, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Светлана Журова. Ранее представители USADA обвинили всемирное антидопинговое агентство в предвзятом отношении к США.

    «США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.

    При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.

    «Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.

    «Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.

    Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.

    USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».

    Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.

    USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.

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    19 мая 2024, 01:20 • Новости дня
    NYT: Китай продолжит поддерживать Россию даже под угрозой санкций Запада

    NYT: Поддержка России со стороны Китая непоколебима и будет продолжиться даже под угрозой санкций Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель КНР Си Цзиньпин считает стратегическое партнерство с Россией более важным, чем потенциальные экономические потери от санкций со стороны Запада, поэтому Китай продолжит поддерживать Россию. Об этом пишет газета The New York Times анализируя итоги визита в Китай президента России Владимира Путина.

    «Спустя несколько дней после возвращения из Европы, где ему читали лекции о том, что надо обуздать Россию, (Си) использовал встречу с президентом Владимиром Путиным, чтобы донести до Запада неприятную реальность – его поддержка Путина остается непоколебимой», – приводит фрагмент публикации издания ТАСС.

    По данным издания, между двумя лидерами нет признаков значительных разногласий, поддерживать Путина Си не мешают «ни риск отчуждения от Европы», «ни санкции США, нацеленные на китайские банки».

    «Потенциальные санкции и пошлины являются приемлемой ценой его стратегического партнерства с Россией», – считает NYT.

    Газета указывает, что чем более Вашингтон оказывает давление на китайского лидера, тем увереннее Си поддерживает Путина.

    Государственный визит Владимира Путина в Китай состоялся 16–17 мая. Лидеры двух стран провели переговоры, а также неформальный обед, который длился более четырех часов.


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    21 мая 2024, 01:26 • Новости дня
    Захарова сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом

    Захарова сравнила реакцию США на обвинения МУС в адрес властей Израиля с ужалившим самого себя скорпионом

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию США на требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Захарова в Telegram сравнила США с ужалившим самого себя скорпионом или пауком, который запутался в собственной паутине. По ее словам, «визитной карточкой англосаксов» можно считать как вызванную «американскими политинженерами» катастрофическую ситуацию на Ближнем Востоке, так и «легитимизацию непризнанного самими Штатами МУС в зависимости от конъюнктуры».

    Напомним, Госдеп осудил решение прокурора МУС «поставить в один ряд» палестинское движение ХАМАС и Израиль. США считают, что МУС не обладает юрисдикцией в данном вопросе. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Сенатор Долгов: Оценки Госдепа шагов МУС в адрес России и Израиля циничны

    В Совфеде раскритиковали позицию Госдепа о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Позиция Вашингтона о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем абсолютно цинична. Делая подобные заявления, Госдеп пытается выгородить Тель-Авив, а также подтвердить приверженность антироссийскому курсу. Такая политическая игра дорого обойдется американским властям, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов.

    «США не просто не ратифицировали Римский статут, но и приняли закон, согласно которому американские граждане не могут быть арестованы по распоряжению Международного уголовного суда. Оценки Госдепа шагов МУС в адрес Израиля и РФ циничны. В этом контексте я бы даже сказал так: чья бы корова мычала, а американская молчала бы», – подчеркнул сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий полагает, что власти США, объясняя разницу в действиях МУС, преследуют две цели. «Во-первых, они хотят выгородить Израиль в палестинском конфликте. Этим Белый дом активно занимается на протяжении длительного времени. Во-вторых, подтвердить приверженность администрации Байдена антироссийскому курсу», – пояснил он.

    При этом Вашингтон вновь проявил двойные стандарты, добавил собеседник. Он убежден: такая позиция Соединенных Штатов отталкивает от них большое количество стран – особенно арабских. «МУС себя полностью дискредитировал. Эта структура политизирована и не имеет никакого отношения к международной законности. Однако действия США вызывают еще больше вопросов. Они ведут политическую игру, используют Гаагу в своих интересах. Подобный подход будет стоить Вашингтону дополнительных минусовых очков на международной арене», – прогнозирует парламентарий.

    Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Международный уголовный суд (МУС) может осуществлять преследование России, но не имеет таких прав в отношении Израиля. По его словам, юрисдикция МУС распространяется только на случаи, когда одна из сторон конфликта является членом инстанции. В конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской спецоперацией Украина признает юрисдикцию суда, сказал представитель Госдепа.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллер, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала». Он также утверждает, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    Президент США Джо Байден также осудил требование прокуратуры к МУС выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта. Он добавил, что не считает действия израильской армии геноцидом, и продолжает поддерживать Израиль в противостоянии с движением ХАМАС. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон допустил введение санкций против суда в случае выдачи ордера на арест израильского премьера. Он считает, что полномочия МУС «не распространяются на Израиль или США». Джонсон обвинил инстанцию в попытке уравнять «израильских чиновников и злых террористов».

    Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь признал, что не готов подробно комментировать требования прокурора суда в Гааге. При этом он отметил, что США продолжат оказывать поддержку МУС в вопросе «преступлений на Украине», слова американского министра обороны приводит ТАСС.

    Отличие оценок США действий МУС в отношении России и Израиля в очередной раз говорит о двойных стандартах и лицемерии Вашингтона, подчеркнул посол РФ в США Анатолий Антонов. «Ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно кощунственной политики Соединенных Штатов, эксплуатирующих правозащитную проблематику ради одного – сведения счетов с неугодными государствами», – говорится в распространенном посольством заявлении Антонова.

    Накануне прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, выполнит ли МУС требование прокурора и как это решение повлияет на ситуацию в Израиле.

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    18 мая 2024, 23:56 • Новости дня
    Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным шагом

    Захарова назвала визит Путина в Китай судьбоносным шагом, определяющим будущее планеты

    Tекст: Денис Тельманов

    Визит президента России Владимира Путина в Китай стал перспективой на будущее для всей планеты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты», – сказала она в эфире телеканала ТВЦ, передает ТАСС.

    Она добавила, что большинство стран мира воспринимают отношения России и Китая в качестве альтернативы.

    Ранее Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем.

    Он выразил благодарность за приглашение и «за создание очень благоприятной, теплой атмосферы для совместной работы».

    При этом в США выразили обеспокоенность развитием отношений России и Китая.

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    20 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Пентагон заявил, что не ждет замещения сил США российскими в Нигере

    Tекст: Антон Антонов

    США не ждут, что российские силы займут в Нигере место американских или получат оставшееся американское оборудование, заявил представитель Пентагона высокого ранга.

    Как рассказали в Пентагоне, минобороны Нигера заявило, что не стремится к «значительному количеству иностранных сил в стране». Пентагон не ждет, что «антитеррористические возможности будут переданы русским». По словам представителя Пентагона, он «слышал сообщения о том, что русские могут быть в столице», но «не смог сказать точно где», передает РИА «Новости».

    Комментируя возможность того, что российские военные получат американское оборудование, которое США не смогут забрать, в Пентагоне сообщили, что военные Нигера заявляли о планах использовать его самостоятельно.

    В Пентагоне пока не могут точно ответить на вопрос о том, «что возьмут с собой». Американцы хотят «вывезти все, что смогут, чтобы защитить инвестиции американских налогоплательщиков». Однако «значительную часть инфраструктуры, включаю авиабазу или ее часть», вывезти, очевидно, не получится.

    Поскольку США рассчитывают на долгосрочные отношения с Нигером, в Пентагоне считают, что не стоит «запрещать использование оборудования», которое американцы оставят.

    Напомним, в совместном заявлении министерств обороны Нигера и США сказано, что США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом. СМИ утверждали, что американские военнослужащие, дислоцированные в Нигере, были переведены в режим повышенной боевой готовности в связи с размещением на той же базе российских военных специалистов.

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    21 мая 2024, 01:58 • Новости дня
    Небензя призвал оказать давление на США из-за ситуации в Газе

    Небензя в СБ ООН призвал международное сообщество в связи с ситуацией в Газе оказать давление на США

    Tекст: Антон Антонов

    Международному сообществу в связи с ситуацией в секторе Газа необходимо оказывать давление не только на Израиль, но и на США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В СБ ООН состоялось заседание по ситуации в Рафахе. Небензя подчеркнул, что США являются «главным союзником» Израиля, передает ТАСС.

    Он полагает, что сейчас возможность перевода конфликта в политико-дипломатическое русло «выглядит призрачной», так как Израиль не собирается останавливать военные действия, хотя и не может добиться с их помощью поставленных целей. Небензя указал, что «упрямство» властей Израиля создает угрозу для израильских заложников.

    Небензя отметил, что США одобрили выделение 26 млрд долларов Израилю, что «почти в восемь раз больше ежегодно выделяемой суммы». В результате у Израиля появятся «новые бомбы и ракеты для уничтожения мирных палестинцев». «Вот как на самом деле Соединенные Штаты заботятся о мире на Ближнем Востоке», – сказал постпред.

    Напомним, 10 мая военный кабмин Израиля одобрил «ограниченное расширение» военной операции в городе Рафах.

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    20 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста
    Захарова назвала судебный процесс над Ассанжем экзекуцией журналиста
    @ Rob Pinney/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Процесс над основателем WikiLeaks журналистом Джулианом Ассанжем – это экзекуция, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова, комментируя разрешение Высокого суда Англии и Уэльса в Лондоне журналисту оспорить решение о выдаче США, заявила, что такое решение сложно назвать «решением в пользу Ассанжа», передает ТАСС.

    По ее мнению, это «продолжающаяся экзекуция» над журналистом.

    Ранее суд в Британии разрешил Ассанжу оспорить решение о его экстрадиции в США. В апреле президент США Джо Байден заявлял, что американские власти рассматривают просьбу властей Австралии прекратить судебное преследование Ассанжа.

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    21 мая 2024, 10:24 • Новости дня
    Россия оценила итоги голосования в СБ ООН об оружии в космосе

    МИД: Россия разочарована результатами голосования в СБ ООН по неразмещению оружия в космосе

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия разочарована результатами голосования в Совбезе ООН по проекту резолюции, представленному совместно с Китаем, о предотвращении гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «США и их союзники, проигнорировав усилия России и Китая по конструктивному диалогу, продемонстрировали стремление к милитаризации космоса», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Несмотря на то что Москва и Пекин учли предложения, в том числе из американского проекта резолюции, США и их союзники выступили против инициативы, указала Захарова.

    Россия, по ее словам, продолжит добиваться сохранения мирного статуса космоса.

    Напомним, за российский проект резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе проголосовали семь членов Совбеза ООН при необходимых девяти, документ не принят.

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    20 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин в телеграмме Си Цзиньпину назвал его желанным гостем в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в ней он высказал радость по поводу продолжения конструктивного диалога между странами и отметил, что лидера КНР всегда ждут в России, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Буду рад продолжению нашего конструктивного, товарищеского диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Помните, что вы всегда желанный и дорогой гость на российской земле», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

    Также президент России поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием в ходе его визита в Китай.

    По словам Путина, поездка оставила у него светлые и незабываемые впечатления. Дальнейшие переговоры будут способствовать укреплению двусторонних отношений, заключил президент России.

    Напомним, Путин сообщил, что в ходе визита в Китай обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином много важных тем. Представитель МИД Мария Захарова назвала визит российского лидера в Китай судьбоносным.

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