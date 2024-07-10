National Interest указал на неспособность Украины нанести поражение России на поле боя в обозримом будущем

Tекст: Антон Антонов

В статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса указывается, что Россия «слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована», это «колосс». Дэвис подчеркивает, что Россия обладает крепкой военно-промышленной базой. Кроме того, как отметил Дэвис, у нее имеется ряд «жизненно важных союзников», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

Он призвал Украину как можно скорее предложить Москве переговоры. Дэвис считает, что Украина должна попытаться «заморозить» конфликт на нынешней стадии, а «вопрос суверенитета четырех регионов» урегулировать при международном посредничестве через пять лет после прекращения боев. При этом даже такой результат Дэвис считает непосильной задачей ля Киева.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос попытки нового украинского наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции.