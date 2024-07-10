CNN связал усиление мер безопасности на базах США в Европе с Россией

Эксперт: Вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Силантьев в интервью каналу Ценности.РФ, он положительно относится к вынесенному приговору и видит в нем победу здравого смысла над мракобесием, хотя Беркович и Петрийчук могли бы отделаться гораздо легче, если бы предпочли профессиональных адвокатов.

На вопрос о том, можно ли вообще оценивать на предмет экстремизма и терроризма художественные произведения, он ответил, что можно и нужно, так как перечень экстремистских материалов в значительной степени из них и состоит, и сейчас его пополнит «Финист Ясный Сокол» Беркович.

Эксперт добавил, что некоторые творцы до сих пор практикуют традицию «фиги в кармане», создавая оправдывающие терроризм произведения под видом антитеррористических, потом такие спектакли показывают в учреждениях ФСИН вдовам игиловских (ИГИЛ, запрещена в России) боевиков, тем самым убеждая их в правильности своего преступного выбора.

Силантьев рассказал также, что три автора деструктологической экспертизы получили сотни угроз, травле подверглись и свидетели обвинения, что в итоге привело к закрытию процесса. В ход пошли и доносы, и коллективные письма, и даже угрозы детям.

«У меня сложилось впечатление, что вокруг Беркович и Петрийчук возникло полноценное экстремистское сообщество. Особенно печально, что в кампании травли принимали участие сотрудники подведомственной Минкульту Росгосэкспертизы, о чем я постараюсь лично уведомить министра культуры», – добавил он.

Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.