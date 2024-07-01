Бордачев: Французы смертельно устали от Макрона

Политолог Бордачев: Запугивание правыми не поможет Макрону победить во втором туре

Tекст: Анастасия Куликова

«За партию Эммануэля Макрона голосовали максимально пассивные люди, которые боятся любых перемен. Но основное население Франции смертельно устало от нынешнего президента. Это и стало причиной провала «макронистов» на выборах», – считает Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

По его прогнозам, во втором туре коалиция Макрона сможет незначительно улучшить результат. «Они будут всячески запугивать население «правыми» и за счет этого оттянут часть голосов», – уточнил собеседник. Спикер также полагает, что «Национальное объединение» не получит того большинства, которое позволит им сформировать правительство.

«Для Макрона оптимальным был бы исход, при котором ни одна партия не сможет сформировать правительство. В этом случае во главе Пятой республики окажется технический кабинет из так называемых экспертов. Такая практика применялась, в частности, в Италии», – отметил политолог.

Говоря о демонстрациях, спикер выразил уверенность, что они ничего не изменят. «Протесты – это лирика. Людям нужно немножко сбросить напряжение. К этому их в некотором смысле подстегивают на уровне медиа, но, на мой взгляд, здесь не стоит строить масштабные теории заговоров», – заключил Бордачев.

Напомним, в первом туре парламентских выборов во Франции победила правая партия «Национальное объединение», набрав 33,4% голосов. Об этом говорится на сайте министерства внутренних дел страны. Второе место у левого блока «Новый народный фронт» с результатом 27,99% голосов. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе» получила 20,76% голосов и оказалась на третьей строчке.



39 депутатов от «Национального объединения» были избраны уже в первом туре, среди них лидер парламентской фракции Марин Ле Пен. Депутаты от «Нового народного фронта» по итогам первого тура получили 32 места, тогда как президентская коалиция – всего два.

Для избрания в первом туре необходима поддержка не менее половины избирателей округа. Национальное собрание (нижняя палата парламента) насчитывает 577 депутатов. Определяющим станет второй тур выборов, который пройдет 7 июля. При этом партия «Национальное объединение» готова выдвинуть своего лидера Жордана Барделла на пост премьер-министра даже без абсолютного большинства мест в парламенте, заявил вице-президент партии Себастьян Шеню.

«Могут быть депутаты, которые сегодня, не находясь в нашем союзе с (лидером республиканцев) Эриком Сьотти, могли бы желать, чтобы Нацсобрание не было заблокировано. Если действительно можно найти поддержку, мы возьмем на себя ответственность перед французами», – сказал Шеню, его слова приводит РИА «Новости».

Макрон уже призвал к «широкому демократическому и республиканскому» объединению против «Национального объединения». Он говорил, что победа правых может привести к гражданской войне.

На фоне лидирующих позиций правой партии во Франции начались демонстрации. Сторонники коалиции левых партий «Новый народный фронт» собрались на площади Республики в Париже. Несколько часов демонстрация проходила мирно. Позднее к акции протеста присоединилась радикально настроенная молодежь, после чего протестующие начали бить витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. Газета ВЗГЛЯД писала, что победа Ле Пен подожгла Францию и вскрыла тактику Макрона.