Евросоюзу нужны те, кто готов бросить на противостояние с Россией все силы, а всему прочему уделить внимание исключительно по остаточному принципу. Именно так можно объяснить новые назначения на руководящие посты ЕС. Сыграть в «договорняк» с таким руководством ЕС не получится.0 комментариев
Столтенберг заверил в поддержке США Украины вне зависимости от результатов выборов
США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от результатов президентских выборов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури».
Он отметил, что в США существует сильная двухпартийная поддержка Киева. США будут сильным союзником НАТО вне зависимости от того, кто займет пост президента, передает РИА «Новости».
При этом Столтенберг указал, что альянс может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая, что участие США может сократиться.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о беспокойстве того, что Украина стала важной темой дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.