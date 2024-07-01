Столтенберг заверил в поддержке США Украины вне зависимости от результатов выборов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в США существует сильная двухпартийная поддержка Киева. США будут сильным союзником НАТО вне зависимости от того, кто займет пост президента, передает РИА «Новости».

При этом Столтенберг указал, что альянс может играть более заметную роль в координации подготовки украинских военных и транспортировке оборудования, подразумевая, что участие США может сократиться.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила о беспокойстве того, что Украина стала важной темой дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом.