На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.21 комментарий
Американский инвестор назвал последствия поддержки Украины для стран ЕС
Американский инвестор Роджерс: Поддержка Украины угрожает развалом ЕС и крахом евро
Американский инвестор Джим Роджерс считает, что поддержка Киева ведет к краху евро и угрожает развалом Евросоюза.
Как отметил Роджерс в интервью РИА Новости, поддержка Украины для стран ЕС будет фактором, который ведет к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими. Он предположил, что проблемы в ЕС приведут к тому, что страны захотят выйти из союза и предложат отказаться от евро.
Также Роджерс рассказал, что многие ищут альтернативу доллару из-за огромного долга США.
Ранее Роджерс осудил решение США и их союзников использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, назвав это воровством.