СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.27 комментариев
В Подмосковье задержали насмерть сбившего подростка на остановке мужчину
Мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения наехал на остановку в Московской области и насмерть сбил подростка, задержан, сообщили в СК России.
В СК сообщили, что задержан 27-летний мужчина. Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах, поручение на контроле у центрального аппарата СК, передает РИА «Новости».
Напомним, накануне в Подмосковье около 14.20 на 28 км автодороги Уваровка-Семеновское-Кусково произошло ДТП. 11-летний мальчик погиб на месте, а 14-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу.