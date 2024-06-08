Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Подросток погиб в результате наезда авто на остановку в Подмосковье
В Подмосковье около 14.20 на 28 км автодороги Уваровка-Семеновское-Кусково произошло ДТП, в ходе которого погиб подросток.
Водитель автомобиля Maserati, не справившись с управлением, вылетел на остановку общественного транспорта, где находились два подростка.
11-летний мальчик погиб на месте, а 14-летнего пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу, передает РИА «Новости».
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия.