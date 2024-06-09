Захарова заявила о кознях Запада перед ПМЭФ

Tекст: Елизавета Шишкова

Она отметила, что западники всегда будут строить козни: и на форуме, и когда делегации от России едут куда-то.

Дипломат напомнила, как часто не дают визы, пролетные документы, угрожают не разрешить посадку и т. д., передает ТАСС.

В это время Россия занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.

Ранее Захарова заявляла, что Запад давил на каждую страну и угрожал для отказа от участия в ПМЭФ.