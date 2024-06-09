СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.11 комментариев
Захарова заявила о кознях Запада перед ПМЭФ
Запад строил России козни перед проведением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), но Москва успешно выстраивает отношения с мировым большинством, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что западники всегда будут строить козни: и на форуме, и когда делегации от России едут куда-то.
Дипломат напомнила, как часто не дают визы, пролетные документы, угрожают не разрешить посадку и т. д., передает ТАСС.
В это время Россия занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.
Ранее Захарова заявляла, что Запад давил на каждую страну и угрожал для отказа от участия в ПМЭФ.