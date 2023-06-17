Захарова заявила об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ

Представитель МИД Захарова: Россия знает об угрозах Запада разным странам для отказа от участия в ПМЭФ

Запад давил буквально на каждую страну и угрожал для отказа от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат рассказала, что США писали письма странам, угрожали в ходе встреч для отказа от посещения ими ПМЭФ, передает ТАСС.

По ее словам, во время так называемых «бесед» внушались идеи, что ехать на форум нельзя, угрожали последствиями, говоря об очередном пакете санкций, чтобы все подумали хорошенько, прежде чем участвовать в мероприятиях на территории России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность, что выступление Путина на ПМЭФ услышат на Западе.