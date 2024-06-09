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Сотрудники МЧС спасли из-под завалов дома в Луганске семь человек
В Луганске завершены аварийно-спасательные работы на месте обрушившегося из-за обстрела ВСУ многоквартирного дома, из-под завалов спасены семь человек, сообщило МЧС России.
Завалы в обрушенном подъезде пятиэтажки разбирали с помощью спецтехники и вручную. На месте работали 68 спасателей и 10 единиц техники, передает РИА «Новости».
В Минздраве региона сообщали, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще семь человек – в тяжелом состоянии.
Также из-под завалов дома, атакованного ВСУ, извлекли тела двух человек, число погибших возросло до пяти.