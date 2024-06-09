Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
Силы ПВО сбили ночью беспилотник ВСУ над Брянской областью
Над Брянской областью в ночь на 9 июня силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.
Пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.
«Дежурными средствами ПВО уничтожен один БПЛА над территорией Брянской области», – уточнили в МО.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали Белгородскую область.