Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.0 комментариев
Работа Telegram восстановлена
Мессенджер Telegram возобновил работу после масштабного сбоя, который затронул ряд стран, сообщают информационные агентства.
Как свидетельствуют данные Downdetector, который мониторит сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, сбой Telegram произошел не только в России, но и в США, а также странах Европы, передает РИА «Новости».
Напомним, в районе 21.30–23.00 мск в работе Telegram произошел сбой, мобильная и десктопная версии не обновлялись.