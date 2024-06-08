Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.4 комментария
Россиянин Козлов по-русски поблагодарил Нетаньяху за освобождение из плена в Газе
Россиянин Андрей Козлов, освобожденный в секторе Газа и возвращенный в Израиль, по-русски поблагодарил премьер-министра БиньяминаНетаньяху, который навестил его в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива.
Козлов дважды по-русски сказал «Спасибо» Нетаньяху, и они обнялись. Премьеру Израиля переводил с русского на иврит офицер израильской армии, передает ТАСС.
Согласно кадрам, опубликованным Армией Израиля Козлов прошел медицинское обследование и связался с близкими в Петербурге, пишет РБК.
По данным СМИ, россиянин переехал в Израиль два года назад, а во время событий 7 октября 2023 года работал на фестивале «Нова» охранником. Его родители проживают в Санкт-Петербурге. По данным израильского МИД, генконсульство еврейского государства в Санкт-Петербурге находится на связи с родителями Козлова, они намерены приехать в Израиль уже в воскресенье.
Ранее стало известно, что израильские военные освободили в Газе четырех заложников, среди которых есть россиянин.